歐盟成員國就第八輪對俄制裁達成協議：包括對俄國石油實施價格上限

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟27國大使10月4日晚間就集團新一輪對俄制裁達成政治協議，其中包括對俄羅斯石油價格設置上限，這在早些時候曾遭到少數成員國反對。該協議草案將構成自俄羅斯2月全面入侵烏克蘭以來，歐盟第八輪對俄制裁方案，將為採取石油價格上限提供法律依據。此前，七國集團（G7）國家已就這一問題達成一致。

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目前擔任歐盟輪值主席國的捷克政府周三通過推特宣布：“（歐盟成員國）大使們就對俄羅斯的新制裁達成了政治協議——這是歐盟對普京非法吞併烏克蘭領土的有力回應”。

捷克常駐歐盟代表赫爾達（Edita Hrda）在推特上介紹稱：“我們剛剛就對俄羅斯的新制裁達成了政治協議——這是歐盟對普京非法吞併烏克蘭領土的有力回應。書面程序之後，制裁在《歐盟官方公報》上公布後生效。”

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦通過推特表示：“我歡迎各成員國今天就第八輪制裁方案達成協議。我們已經迅速而果斷地採取行動。我們永遠不會接受普京的虛假公投，也不會接受烏克蘭的任何形式的吞併。我們決心繼續讓克里姆林宮付出代價。”

據美國有限電視新聞網（CNN）報導，歐盟委員會上周提出的針對俄羅斯的第八輪制裁方案將包括石油價格上限以及其他措施。

據捷克方面介紹，該方案將包括禁止向第三國提供高於油價上限的俄羅斯石油的海上運輸，並禁止相關服務；延長進口禁令的商品——鋼鐵產品、木漿、紙張、機械和電器、化學品、塑料、香煙等；禁止向俄羅斯實體提供信息技術、工程和法律服務，進一步禁止技術出口；將制裁製度擴大到赫爾松和紮波羅熱地區，制定規避制裁的新標準和新名單。

據政客新聞網（Politico）報導，新一輪的歐盟對俄制裁旨在打擊俄羅斯鋼鐵業，並使俄軍失去關鍵技術。它包括針對協助俄總統普京的戰爭努力的個人採取更多限制措施。它還禁止歐盟國民在俄羅斯國有企業的管理委員會任職。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）當天在歐洲議會發言時談到：“戰爭不能因為西方世界的厭倦而結束——這是普京所期望的。普京認為，民主國家是脆弱的，輿論體系經不起寒冬的考驗。他在等待‘冬將軍’的到來，其總是最終拯救俄羅斯軍隊。他在等待寒冷，等待天然氣供應的削減，等待高價格和低溫度來破壞我們繼續支持烏克蘭的意願。”

博雷利說：“這是讓歐洲人了解什麼是利害攸關的地方。因為我們對烏克蘭的支持不僅僅是慷慨的問題。我們對烏克蘭的支持必須堅定不移，因為烏克蘭的安全與我們的安全有着內在的聯繫。 那裡決定的也是我們的未來。是的，女士們，先生們，那裡決定的也是我們的未來。這就是為什麼確保像歐洲其他國家所做的那樣，通過放棄我們過去的帝國野心，俄羅斯也放棄這些野心是如此重要。”

博雷利表示：“這場戰爭只能以確保和平的方式結束。而要確保和平，烏克蘭必須恢復其領土完整和充分的主權；俄羅斯必須承擔其對戰爭的政治和道義責任，支付重建費用，並對在那裡發生的危害人類罪行負責。這一點，而不是其他，必須是我們的目標。這就是為什麼制裁。這就是軍事援助的原因。這就是為什麼要採取外交行動。在所有這三條戰線上，我們必須繼續不懈地努力——現在不是猶豫不決的時候。”