澤連斯基感謝拜登承諾提供更多火箭發射器

美國軍援烏克蘭

美國總統拜登10月4日與烏克蘭總統澤連斯基通話，承諾向基輔提供6.25億美元的新安全援助，包括高機動性火炮系統（HIMARS）發射器。

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白宮在一份聲明中說，副總統賀錦麗也參與了這場電話會議。白宮表示，拜登強調，華盛頓永遠不會承認俄羅斯對烏克蘭領土的吞併。

拜登表示，對於支持俄羅斯吞併領土的個人、實體或國家，美國準備讓其付出嚴重代價。他還表示，美國正努力動員全世界，支持烏克蘭為捍衛《聯合國憲章》所規定的自由民主所做出的行動。

這套方案是俄羅斯宣布吞併烏克蘭領土以來的第一個援助方案。上周五，俄羅斯總統普京簽署了“加入條約”（accession treaties），並表示烏克蘭的頓涅茨克、赫爾松、盧甘斯克和紮波羅熱地區，在經歷入俄公投之後，現在是俄羅斯的一部分。

然而，西方政府和基輔皆表示，這些投票違反了國際法，是脅迫性的，沒有合法性的。

據五角大樓的一份新聞稿（鏈接），新援助包括：4台海馬斯（HIMARS）發射器與火箭彈、32門榴彈炮和75,000發榴彈炮、500發M982神劍精確制導炮彈、1,000發155毫米遠程反裝甲地雷系統（RAAMS）、200輛防雷反伏擊車（MRAP）、20萬發小型武器彈藥，以及Claymore反步兵地雷。

美國國務卿布林肯在一份聲明中說：“最近的事態發展，包括俄羅斯的虛假公投和企圖吞併，以及新揭露俄羅斯在控制領土上對烏克蘭平民的暴行，只會加強我們的決心。”

他強調，美國與50個國家一起，正提供烏克蘭軍隊有效的武器和裝備，如今他們正成功反擊，奪回被俄羅斯非法佔領的土地。

上周，美國公布了為烏克蘭提供的11億美元的武器包，其中包括18套HIMARS發射器系統、相應的彈藥、各種類型的反無人機系統和雷達等。

但上周的援助方案，是由烏克蘭安全援助計畫（USAI）支付的，這意味着政府必須從工業界採購這些武器，而非從美軍現有庫存中提撥。