馮德萊恩：歐盟需對進口天然氣設價格上限

對俄油設價格上限

歐盟委員會主席馮德萊恩10月5日在歐洲議會全會上表示，歐盟需對進口天然氣設定臨時性的價格上限，直到歐盟方面制定出新的天然氣價格基準。能源危機將是10月7日在布拉格舉行的歐盟領導人非正式會議和10月20日至21日在布魯塞爾舉行的季度峰會的主要議題。

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歐盟委員會此前一直不贊成對天然氣價格設限，擔心此舉將加劇歐盟能源供應問題。

外界認為，馮德萊恩的表態意味着歐盟委員會在此問題上態度的轉變，歐盟有望在近期出台具體的限價方案。歐盟委員會提到過價格上限，但僅限於俄羅斯天然氣，擔心像德國一樣，限制所有天然氣進口的價格會促使生產商更喜歡其他目的地。

在本月早些時候的最後一次歐盟能源部長會議上，超過一半的國家呼籲採取這樣的措施，天然氣價格上限有望在這些會議上產生反響。但該想法的支持者在如何實施上存在分歧。意大利贊成對所有歐盟中心的實物和金融交易設置上限，希臘支持設置荷蘭天然氣交易中心（TTF，歐洲大陸的主要天然氣市場）的上限，而波蘭希望對從包括俄羅斯在內的供應商進口的天然氣實行價格限制。

反對設置價格上限的國家表示，在歐盟正尋求減少燃料使用之際，此舉實際上會鼓勵更多的燃料消費。

在本月早些時候的一份內部文件中，歐盟委員會正在評估將TTF置於金融監管之下，以避免投機行為，並建立一個補充基準，以確保市場更好地運轉，波動性更小。知情人士透露，作為供應中斷的最後手段，歐盟也可以探索暫時將TTF與JKM亞洲基準掛鉤，作為動態價格上限。在這種情況下，JKM將在一段時間內成為全球天然氣的國際價格。

根據這份內部文件，歐盟委員會還在考慮建立一個歐盟清算中心，“接收液化天然氣或其他進口產品的所有直接價格報告”。此舉將支持歐盟的聯合採購平台，這是一種自願機制，旨在提高參與成員國的議價能力，並確保更低的價格。