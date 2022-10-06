紮波羅熱核電站納入俄國有資產後 AIEA 不認可

紮波羅熱核電站

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）6日前往基輔，然後赴莫斯科，與俄烏雙方磋商核安全議題。格羅西在基輔一次記者招待會上表示。“對我們來說，很明顯，紮波羅熱核電站屬於（烏克蘭運營商）Energoatom，因為它是烏克蘭的設施”。格羅西還表示：“我們繼續說必須做的事情，即從根本上避免核電站發生核事故，這仍然是非常、非常明確的可能性”。

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他先與烏克蘭總統澤連斯基及烏能源部長和核能機構負責人會談。他在途中表示，在紮波羅熱核電站周圍建立安全區迫在眉睫。結束基輔訪問之後，國際原子能機構總幹事格羅西將訪問莫斯科。格羅西訪問期間，雙方將討論紮波羅熱核電站局勢以及安全問題。

周四清早，俄羅斯軍隊對紮波羅熱市再次進行了空襲。該地區行政長官稱，襲擊至少造成兩人死亡，多人受傷或失蹤，多處房屋受損並引發火災。

俄羅斯周三宣布，已被佔領數月的紮波羅熱核電站自此正式納入俄當局的監管之下。跟俄總統普京簽署的一份行政令，該設施現歸俄羅斯國家所有。目前核電站仍由烏克蘭工作人員負責運營。烏克蘭核電運營商Energoatom指責莫斯科將紮波羅熱核電站的運營總部前往莫斯科，是捏造一個"假企業"。

烏克蘭總統澤連斯基周三晚宣布，烏軍在南部赫爾松地區繼續推進，收復失地，包括位於赫爾松市東北方的三個村鎮。他還表示，最近俄軍使用伊朗戰鬥無人機攻擊烏克蘭城市的做法已"無濟於事，你們已經輸了"。

據英國國防部掌握的情報，烏克蘭軍隊的快速反攻已讓俄軍在戰略上陷入左右為難的境地。英國防部的每日戰報稱，俄軍如果撤回第聶伯河東岸，將有利於守衛赫爾松的其他區域，但從政治上看這對俄羅斯來說無疑是大丟面子的一件事。

儘管前線戰事不利，俄羅斯總統普京仍對新近吞併的四個烏克蘭地區的形勢表示樂觀。他在俄羅斯電視台表示，預計那裡的局勢不久將趨於穩定。總統發言人佩斯科夫的表示更加直接，他說上述地區將"永遠"屬於俄羅斯，"不會讓出"。

歐盟國家對俄羅斯的第8輪制裁計畫在通過程序結束後周四正式生效。制裁措施包括對俄羅斯原油進口進行限價，這一舉措得到7國集團的支持。

烏克蘭將與西班牙和葡萄牙共同申辦2030年的足球世界盃。三個國家的足協在歐洲足協的一次發布會上宣布了這一決定。烏克蘭足協表示，將於西班牙和葡萄牙提交共同的申辦方案。處以上國家外，沙特阿拉伯、埃及、希臘也計畫共同申辦2030年世界盃。