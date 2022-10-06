美官員評估：烏克蘭暗殺了杜金之女

俄羅斯/政治/烏克蘭

俄羅斯極右翼學者杜金之女杜金娜今年8月在一起汽車爆炸事件中遇襲身亡，引發國際關注。《紐約時報》10月5日援引美官員消息披露，美國情報機構認為，烏克蘭政府的某些部門授權實施了這起炸彈襲擊，美官員還擔心，此類秘密行動可能會擴大烏克蘭危機。

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透露該消息的美國官員們表示，美方沒有參與此次襲擊，也沒有提供情報或其他幫助；美官員們還說，他們事先並不知道此次行動，如果有人徵求他們的意見，他們會表示反對；這些美官員還披露，事情發生後，美國官員就暗殺事件警告了烏克蘭官員。

上周，美國政府內部分享了此前未曾報道過的對烏方參與襲擊事件的評估。襲擊發生後，烏克蘭立即否認與該案有關。報導提及，雖然俄方沒有以具體方式對杜金娜的死採取報復，但美方擔心這種攻擊雖然象徵性價值很高，但對俄烏戰場幾乎沒有直接影響，並可能激起莫斯科對烏克蘭高級官員實施自己的暗殺行動。美國官員對烏克蘭在軍事和秘密計畫方面缺乏透明度感到沮喪，特別是事件發生在俄羅斯本土。

報導提及，一些美國官員懷疑杜金娜的父親——俄羅斯極端民族主義鼓吹者亞歷山大·杜金(Aleksandr Dugin)才是這次行動的實際目標，執行行動的特工人員認為他將和其女一起坐在車裡。杜金敦促俄當局加強對烏克蘭的入侵，他一直是侵略性、俄羅斯帝國主義的主要鼓吹者之一。

披露消息的美國官員並沒有透露烏克蘭政府中哪些人授權了此次行動，又是誰實施了具體襲擊，以及烏克蘭總統澤連斯基本人是否批准了此次襲擊。這些美官員還要求匿名，理由是涉及機密信息和敏感外交事務。這些官員們也不願透露美國政府中誰在事發後向烏方作出警告，或烏克蘭政府中誰被警告。不知道烏方的反應是什麼。

報導提及，雖然美國國防部和情報部門與烏方分享敏感的戰場信息，幫助他們鎖定俄軍的指揮所、供應線和其他關鍵目標，但烏方並不總是告訴美方他們的行動計畫。美國已經迫使烏克蘭分享更多關於其戰爭計畫的信息，但成效不一。在戰爭早期，美國官員承認，他們對俄羅斯戰爭計畫的了解往往多於對基輔意圖的了解，這要歸功於他們的情報收集工作。

報導指，此後，合作得到了加強。今年夏季，烏克蘭與美國和英國分享了其9月份的軍事反攻計畫。美國官員也缺乏對烏克蘭政府內部相互競爭的權力中心的完整了解，包括軍隊、安全部門和澤連斯基的總統辦公室。這可能解釋了為什麼烏克蘭政府的某些部門可能沒有意識到暗殺杜金的計畫。

當被問及美方上述情報評估時，報道說，烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）重申，烏政府否認與杜金娜遇刺案有關。波多利亞克周二向《紐約時報》表示：“我再次強調，某個國家在戰時發生的任何謀殺都必須具有某種實際意義”。他補充說：“它應該實現一些特定的目的，戰術或戰略。像杜金娜這樣的人對烏克蘭來說不是一個戰術或戰略目標。”

波多利亞克說：“我們在烏克蘭境內還有其他目標，指的是通敵者和俄羅斯指揮部的代表，他們可能對我們在這個項目中工作的特勤部門成員有價值，但肯定不是杜金娜”。

報導還提及，曾投票反對吞併克里米亞的俄國家杜馬前議員波諾馬約夫(Ilya Ponomarev)聲稱，一個由親烏克蘭和反普京的戰士組成的、在俄羅斯活動的名為“國民共和軍”的團體應對這次暗殺負責。

在接受《紐約時報》採訪時，波諾馬約夫聲稱其與“國民共和軍”有聯繫，並在杜金娜被殺的幾個小時前就知道了這一行動。報導指，華盛頓的許多官員對波諾馬約夫代表該組織的說法持懷疑態度。