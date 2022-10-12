俄宣布抓捕8名克里米亞大橋爆炸案嫌疑人

克里米亞大橋爆炸案

俄羅斯聯邦安全局（FSB）10月12日發布公告說，俄方已經查明克里米亞大橋爆炸案的幕後主使以及12名涉案人，其中5名俄羅斯公民和3名烏克蘭和亞美尼亞公民，他們已經遭到拘捕。但烏克蘭一名高級官員當天否認了莫斯科的說法，稱之為“一派胡言”。

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前身為蘇聯克格勃的俄羅斯聯邦安全局聲稱，烏克蘭軍事情報局及其局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）是橫跨刻赤海峽、連接俄羅斯本土與被其2014年吞併的烏克蘭克里米亞半島的克里米亞大橋爆炸案的主謀，而且爆炸裝置被隱藏在22個托盤的建築用聚乙烯薄膜卷中，總重量高達22770公斤。爆炸裝置從烏克蘭運進保加利亞，又輾轉格魯吉亞和亞美尼亞，最後進入俄羅斯。

俄羅斯聯邦安全局還表示，俄方成功阻止了烏克蘭策畫的對莫斯科和俄羅斯西部城市布良斯克的襲擊行動。

克里米亞跨海大橋上周六一早發生車輛爆炸事件，一輛駛上大橋的卡車發生爆炸，導致一列通過大橋的油罐列車發生次生爆炸，至少有三人死亡，公路橋兩段引橋斷裂。大橋交通一度中斷，俄方還緊急啟用跨海輪渡以維持交通。

烏克蘭官方從未確認介入這起爆炸案，但是有些烏克蘭官員曾為爆炸案歡呼喝彩。在俄羅斯聯邦安全局以及俄羅斯總統普京公開指控烏克蘭介入克里米亞大橋爆炸案，並聲稱逮捕八名涉案人員之後，烏克蘭內政部發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，俄方的說法完全是“一派胡言”。

“聯邦安全局和調查委員會的整個活動都是一派胡言，”烏克蘭國家電視廣播公司引述尤索夫的話說。

尤索夫將俄羅斯聯邦安全局和調查委員會描述成“專門為普京政權服務的虛假機構，所以我們絕不會對他們後續的聲明發表評論”。

橫跨刻赤海峽的克里米亞大橋總長19公里，是莫斯科2014年武力吞併烏克蘭克里米亞半島之後耗資2270億盧布（約合30億美元）修建的，它是歐洲最長的大橋，也被俄羅斯總統普京及俄羅斯老百姓稱為“世紀工程”的偉大創舉。

2018年公路橋通車時，普京曾親自駕駛一輛工程卡車率先通過大橋；其後鐵路橋通車時，普京又搭乘第一列火車穿越大橋。

普京揮軍入侵烏克蘭之後，克里米亞大橋又成了進攻烏克蘭南方俄軍人員和物資的後方補給生命線。烏克蘭方面曾多次威脅要襲擊克里米亞大橋，而俄羅斯則聲稱將對襲擊行動展開大規模報復行動。

在莫斯科指責烏克蘭對克里米亞大橋爆炸案負責之後，俄軍連續數日對包括基輔在內的烏克蘭十多個城市和地區發動大規模的導彈和無人機襲擊，造成數十名平民喪生。美國總統喬·拜登、七大工業國集團（G7）以及歐盟領導人在嚴厲譴責莫斯科濫殺平民的暴行的同時，一致重申要向烏克蘭提供抗擊俄羅斯侵略的有效軍事援助。

根據烏克蘭媒體報道，星期三一早，烏克蘭首都基輔再次響起防空警報。而尼古拉耶夫州則傳出巨大的爆炸聲。