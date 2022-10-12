俄歐“友誼”石油管道波蘭段發現洩漏 白俄向俄方提供20輛T-72坦克

俄羅斯/歐洲/能源

波蘭石油管道運營商PERN公司10月12日說，該公司發現從俄羅斯通往歐洲的“友誼”輸油管道發生泄漏。在“北溪”天然氣管道泄漏事件之後，這將加劇人們對歐洲能源安全的擔憂。據PERN公司介紹，該公司於11日晚間發現了這處泄漏，目前尚不清楚具體原因。發生泄漏的位置距波蘭中部城市普沃茨克（Plock）約70公里。

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PERN公司通過聲明表示，該管道的另一條線路和該公司負責運營的其他部分線路目前運轉正常。聲明稱：“事件的原因目前還不清楚——受損管道的抽油機被立即關閉。另一條石油管道的運行沒有變化”。

當地消防隊發言人告訴當地記者稱：“PERN運營的石油管道中的半成品原油泄漏，發生在一個平均80厘米的管道中，壓力為30個大氣壓。”

該發言人周三上午告訴波通社說：“我們仍在查看附近玉米田的泄漏情況。這並不容易，因為一切都被流入田地的半成品油所掩蓋”。他說，這次泄漏將對環境造成損害。

“友誼”石油管道是世界上最大的管道系統，連接西伯利亞和歐洲。該管道是波蘭煉油廠的主要石油供應來源，每年的總容量為5600萬噸。

上個月，俄羅斯擁有的北溪1號和北溪2號天然氣管道在丹麥和瑞典沿海的波羅的海發生了泄漏。丹麥和瑞典以及歐盟都表示，有跡象表明泄漏是蓄意破壞行動的結果，而不是意外。

此外，烏克蘭武裝部隊總參謀部周三通過其臉書賬戶表示，有證據顯示，白俄羅斯的軍工綜合體已參與俄羅斯對烏克蘭發動的攻勢，有20輛白俄的T-72主戰坦克正運往俄羅斯別爾哥羅德州，白俄的軍工企業，亦協助俄軍修復損毀的軍事設備。