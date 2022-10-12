北約成員國國防部長會議在比利時布魯塞爾舉行

烏克蘭危機

北約國防部長在比利時首都布魯塞爾的北約總部開會，重點討論加強烏克蘭防空力量。 在為期兩天的會議上，國防部長葫蘆絲·阿卡爾代表土耳其出席。在莫斯科發動自戰爭開始以來最密集導彈襲擊後，烏克蘭提出防空需求。30 個國家的國防部長以及芬蘭和瑞典的部長於 10 月 12 日舉行會議，商討 2023 年組建一支 30 萬人的新部隊。

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美國國防部長勞埃德‧奧斯汀（Lloyd Austin）在布魯塞爾北約總部舉行的烏克蘭防務聯絡小組會議開幕式上說，俄羅斯本周製造出的巨大導彈襲擊浪潮暴露了其戰爭的“惡意和殘酷”。

他說，自9月以來，烏克蘭以“非凡的”成果改變了衝突勢頭，但需要更多幫助來繼續作戰。

奧斯汀說，“這些勝利屬於烏克蘭勇敢的士兵。但聯絡小組的安全援助、培訓一直是至關重要的。”

自周一以來，俄羅斯使用一百多枚導彈進行攻擊，在烏克蘭各地造成至少26人死亡。普京說下令進行新一輪打擊是為了報復俄羅斯通往克里米亞的大橋被炸。此後，基輔將向西方尋求更多防空系統支持作為首要任務。

路透社報導說，周三，烏克蘭各地連續第三天響起空襲警報，有報導稱發生了一些炮擊事件，但沒有像前兩天那樣遍布全國。

導彈主要針對民用電力和供熱基礎設施，而一些導彈則擊中了高峰時段的道路、公園和旅遊景點，包括基輔市中心。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，俄羅斯發動的導彈襲擊是一個國家在面臨戰爭失敗前景時軟弱的表現。

“現實是，他們在戰場上無法取得進展”，斯托爾滕貝格說，“俄羅斯實際上正在戰場上輸掉。”

美國和北約官員表示，對防空和導彈防禦的支持將是周三各國會談的重點。這些國家自2月以來已承諾向烏克蘭提供近400億美元的武器和防禦資金。