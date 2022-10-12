北約秘書長：防空將是聯盟支持烏克蘭的重中之重

北約/烏克蘭/俄羅斯

為期兩天的北約成員國國防部長會議10月12日在布魯塞爾的北約總部開始舉行。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周三在會議開始前表示，本次會議將討論北約盟國繼續向烏克蘭提供武器裝備，尤其是導彈防禦系統，為此各國應加快更換武器庫存並督促武器生產商加大產能。此外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）強調，“我們將繼續增加烏克蘭的防禦武器——為了應對當下的迫切需要和長期的需要。”

廣告 繼續瀏覽後續

斯托爾滕貝格在會議開始時向媒體表示：“北約國防部長們今天和明天在我們安全的關鍵時刻召開會議。在過去幾周里，我們看到了自2月入侵以來最嚴重的戰爭升級。俄羅斯正在動員數以萬計的新部隊。他們正試圖非法吞併新的烏克蘭土地，我們已經看到對烏克蘭城市的不分青紅皂白的打擊。當然，我們也聽到了來自莫斯科的隱晦的核威脅。所有這些都使這成為自2月以來最嚴重的升級。”

斯托爾滕貝格介紹稱：“今天我們將會見烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）部長，北約盟國發出的信息將是，我們堅定不移地支持烏克蘭，我們已經做好長期準備，只要需要，我們將支持他們。我們將在美國領導的烏克蘭防衛聯絡小組中與列茲尼科夫部長舉行會議，並在今天晚些時候與北約部長們共進晚餐，我們將討論如何加強對烏克蘭的支持。最優先的事項將是為烏克蘭提供更多的防空（裝備）。”

斯托爾滕貝格說：“我們還將着手我們的威懾和防禦問題，以及如何補充我們的庫存，因為盟國已經通過減少北約的庫存，或彈藥，或武器來向烏克蘭提供支持。這一直是正確的做法，但當然，我們需要解決如何重新填充這些庫存。因此，我期望部長們將同意審查我們的庫存準則，也同意與工業界進行更多的接觸。”

斯托爾滕貝格指出：“北約是一個獨特的平台。我們有‘北約防務規畫進程’；我們有軍事力量目標；我們有標準化和互操作性方面的工作。所有這些都是北約獨特的工具，使我們能夠與工業界接觸，並為工業界提供他們需要的長期需求，以投資更多的生產能力，所以我們可以生產更多的武器，更多的彈藥，更多我們需要的軍事武器，以確保我們自己的威懾和防禦，但也繼續向烏克蘭提供支持。”他還談到，提升北約的復原力也將是在此次會議期間處理的問題之一。

隨後有記者提問稱，“現在成員國已經準備好提供防空（裝備），這對成員國們的後續行動意味着什麼改變？”斯托爾滕貝格表示：“我歡迎北約盟國正在（向烏克蘭）提供防空系統。這一點極為重要，我歡迎德國最近的宣布，也歡迎德國向烏克蘭交付防空系統。我想我們都已經看到了為什麼這一點如此重要。對烏克蘭城市的可怕的不分青紅皂白的攻擊，平民被殺，民用關鍵基礎設施被毀，尤其是對能源系統、能源基礎設施的攻擊，在我們接近冬季時是很嚴重的。”

斯托爾滕貝格指出：“因此，所有這些都表明，烏克蘭迫切需要更多的防空（裝備）。盟國已經提供了防空（裝備），但我們需要更多。我們需要不同類型的防空：短程、遠程、防空系統，以對付彈道導彈、巡航導彈、無人機，為不同的任務提供不同的系統，當然，烏克蘭是一個大國，有許多城市，所以我們需要擴大規模，以便能夠幫助烏克蘭保衛更多的城市和更多的領土，對抗俄羅斯對烏克蘭平民人口的可怕攻擊。”

值得一提的是，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周三在第六次烏克蘭聯絡防衛小組（UDCG）會議的開幕式上說，俄羅斯對烏克蘭民用目標進行的數天的導彈襲擊體現了普京在烏克蘭的“惡意和殘忍的選擇戰爭”。該小組由50個致力於武裝和供應烏軍抵抗俄羅斯入侵的國家組成。

在烏克蘭防長列茲尼科夫和美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）的左右陪同下，奧斯汀在布魯塞爾的會議上表示：“本聯絡小組團結一致，堅定不移。我們將繼續增加烏克蘭的防禦武器——為了應對當下的迫切需要和長期的需要。”

奧斯汀在發言中說：“世界各國都拒絕了大國可以使用武力踐踏邊界的嚴峻願景，我們對烏克蘭自衛權的支持並不取決於任何特定戰鬥的結果。我們支持烏克蘭保衛者的決心貫穿所有一年四季”。

即將到來的冬季可能是對西方在支持烏克蘭決心的考驗，因為戰鬥可能會在烏克蘭各地的泥濘和寒冷天氣中陷入困境。但奧斯汀承諾不會受其影響，並補充說：“我們正越來越多地擺出姿態，以支持烏克蘭在未來數月和數年具有挑戰性的國防需求。”

奧斯汀說：“令我感到自豪的是，在拜登總統的領導下，自俄羅斯2月24日的全面入侵以來，美國對烏克蘭的安全援助總額現已達到約168億美元。我對我們寶貴的盟友和合作夥伴深表感謝，他們繼續提供自己的重要援助計畫。我們協調的團隊方法正在幫助加強烏克蘭勇敢的保衛者的長期努力。”

美國常駐北約代表史密斯（Julian Smith）周二告訴媒體稱，俄羅斯的導彈襲擊意味着烏克蘭的首要任務“現在再次轉向防空”，她預計防空將構成此次烏克蘭聯絡防衛小組會議期間“對話的關鍵”。