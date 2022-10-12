聯合國大會譴責“頓涅茨克等4個地區入俄公投“

4個地區入俄公投

聯合國大會將於10月12到13日就西方國家提出的“譴責頓涅茨克等4個地區入俄公投”的決議草案進行表決。美國關注着誰還在硬挺俄羅斯。

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據《路透社》等外媒在10月11日報導，普京9月30日簽署了4個地區加入俄羅斯的條約。同時，聯合國安理會就美國和阿爾巴尼亞提出的反對烏東四地進行“入俄公投”的決議草案進行投票。

報導說，關於表決方式，西方國家是要求進行公開投票，也就是大會將會記名投票。而俄方反對，說鑒於美國和盟友對其他成員國施加巨大壓力，投票應該不記名表決。

據“伊塔塔斯社”報導，此前俄羅斯是希望聯合國大會考慮對決議草案進行不記名投票。然而，在10日的辯論開始前，阿爾巴尼亞提出了關於對決議進行公開投票的建議，聯合國大會也接受了這一建議。

在聯合國的193個成員中，有107個國家贊成進行公開表決，有13個國家反對，另有39個國家投了棄權票。其餘國家沒有投票，其中包括俄羅斯和中國。

聯合國作出這個決定後，俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈努說，聯合國大會上做出這樣的表決方式，就是“雙重標準”。他指責聯合國大會主席“操縱聯大程式，不按舉行會議的流程讓俄羅斯發言”。

針對俄方的批評，《法新社》稱，聯合國大會發言人庫比亞克表示，採取這樣的程式，首先需要成員國投票。

報導認為，西方國家將藉著這次投票的機會告訴莫斯科，他們現在正在面臨國際孤立。一名不願透露姓名的美國官員表示，本周的首要問題將是：看看到底“誰投票支持俄羅斯”。