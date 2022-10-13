普京向埃爾多安提在土耳其建立天然氣樞紐想法：輸送第三國首選歐洲

俄羅斯/土耳其/歐洲

俄總統普京10月13日向土耳其總統埃爾多安提出了在土耳其建立天然氣樞紐的構想。普京此前表示，俄羅斯可以把天然氣過境運輸從受損的“北溪”管道轉移到黑海地區和土耳其。另就普京12日提出可通過北溪2號管道未受損壞的部分恢復對歐洲的天然氣供應，德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）對這一提議加以回絕，並稱“俄羅斯不再是一個可靠的能源供應商。”

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普京周四在哈薩克斯坦首都阿斯塔納舉行的亞信會議場邊與埃爾多安進行了會晤。據俄羅斯衛星社報導，普京說：“昨天在（俄羅斯）能源周上，在與你們的能源部長和土耳其國家石油管道公司（BOTAS）管理層協商後，我們與俄羅斯天然氣工業股份公司商定並且我公開說了這個事：如果土耳其和我們來自其他國家的潛在買家有興趣，可以考慮建立另一個天然氣管道系統並在土耳其建立一個天然氣樞紐銷售給其他國家和第三國。首先，當然是歐洲國家。”

塔斯社報導稱，普京向埃爾多安還談到：“在我們可以共同創建的這個中心的運作期間，當然這將是一個平台，不僅是供應，而且是價格制定，因為定價問題是非常重要的問題”。普京補充說：“這些價格現在是過高的。我們可以在一個正常的市場水平上順利地調整（它們），沒有任何政治色彩”。

此前，普京周三在俄羅斯能源周活動上表示，北溪2號天然氣管道的一條支線仍處於工作狀態，俄羅斯已準備好在秋冬期間向歐洲供應更多天然氣。據德國之聲報導，當被問及柏林方面是否會排除使用北溪2號管道的可能性時，德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）回應說：“是的”。

霍夫曼向媒體表示：“獨立於這兩條管道可能遭到的破壞，我們已經看到俄羅斯不再是一個可靠的能源供應商，甚至在北溪1號被破壞之前就已經沒有任何天然氣流動了”。9月26日，由俄羅斯向德國輸送能源的北溪天然氣管道項目北溪1號與北溪2號位於波羅的海海底的管道於同一日發生爆炸，導致大量天然氣泄漏到附近海域。

事發前，俄羅斯已經在9月初以技術問題為由停止了通過北溪1號管道的天然氣輸送。北溪2號管道從未投入使用，因為德國在俄羅斯入侵烏克蘭後停止了對它的許可批准。