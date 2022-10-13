烏希望國際刑事法院審判涉戰爭嫌犯

審涉戰爭嫌犯

在烏克蘭實施侵權行為的人可能會在國際司法管轄區中受到起訴，比如被送往國際刑事法院(ICC)。烏克蘭法院檢察官10月13日表示：烏克蘭可以將俄羅斯戰爭罪嫌疑人引渡到海牙國際刑事法院（ICC），儘管莫斯科不是其締約國。法院首席檢察官卡里姆汗表示，如果由於法律原因無法在烏克蘭進行審判的話，俄羅斯戰爭嫌犯有可能在國際刑事法院受審。

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俄羅斯於 2 月 24 日入侵烏克蘭，它不是國際刑事法院的成員國，該國際刑事法院成立於 2002 年，旨在審判那些被指控犯有世界上最嚴重暴行的人，例如戰爭罪、反人類罪和種族滅絕罪。

法院首席檢察官卡里姆汗13日在新聞發布會上表示： 然而，“在法律上是的，這不會對我們的管轄權構成障礙”。

他補充說，如果“需要”，如果有“這些審判不能在烏克蘭進行的原因，無論是因為我們是否有一些額外的法律規定，我相信我們會得到烏克蘭政府的支持”。

國際刑事法院在俄羅斯入侵後不久就開始了對烏克蘭戰爭的調查，但表示希望烏克蘭在可能的情況下將嫌疑人繩之以法。

卡里姆汗沒有透露國際刑事法院預計何時提出第一次指控，稱他將等到“有足夠的證據”。他表示： “我們正在向前邁進，但我會在合適的時間告知公眾”。

在盧森堡舉行的司法部長會議之後，歐盟司法專員萊因德斯（Didier Reynders）表示，“根據”卡里姆汗告訴他的內容，“可能到今年年底，第一批案件應該已經提交給國際刑事法院，隨着可以開始的第一次案件的審理”。

烏克蘭總檢察長安德烈·科斯汀在新聞發布會上說，烏克蘭司法部門已經判處 10 人因俄羅斯入侵期間犯下的罪行。科斯廷說，烏克蘭還計畫在本周對俄羅斯對基輔和其他城市的襲擊提出戰爭罪指控。

他說：“每一枚導彈、每架無人機的每一次爆炸、對民用基礎設施的每一次破壞、每一個在這些導彈襲擊中喪生或受傷的烏克蘭人，都被記錄在案，刑事案件也已立案。”

羅馬尼亞同時表示，它已加入國際調查小組，調查烏克蘭的戰爭罪行，該小組已經由立陶宛、波蘭、烏克蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和斯洛伐克組成，與歐洲司法機構歐洲司法機構和國際刑事法院一起。