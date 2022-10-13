聯合國大會譴責俄非法吞併烏領土 中國投棄權票

譴責俄非法吞併烏領土

聯合國大會12日以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，中國則投下棄權票。美國為首的盟國在北約總部召開會議，承諾儘快提供烏克蘭更多的反導彈系統。

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聯合國大會以143國贊成、5國反對、35國棄權的票數通過決議，譴責俄羅斯聯邦在國際認可的烏克蘭邊界內舉行其所謂公投，試圖非法吞併烏克蘭部分領土。

為了這次聯大決議投票，美國在外交上極力遊說各國更明確譴責俄羅斯，但仍有35國投下棄權票，包括中國、印度、南非和巴基斯坦。投下反對票的5國包括俄羅斯本身及敘利亞、尼加拉瓜、朝鮮和白俄羅斯。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）13日以聯合國官方語言感謝外界支持烏克蘭，並譴責俄羅斯並吞烏國土地，其中以簡體中文的推文出現大量留言熱議，許多網友表示此舉“打臉”投下棄權票的中國。

澤連斯基以簡體中文寫道：“感謝143個國家支持#聯合國大會‘關於烏克蘭領土完整：維護聯合國憲章原則’的歷史性決議。世界已表態：俄羅斯企圖吞併領土是無效的，且永遠不會得到自由國家的承認。”

這則中文推文在不到一小時內已獲得上萬按贊、上千則留言，是其他語言版本的4、5倍。

許多網友在下方留言，有網友以簡體中文表示，“中文，直接打臉喔”；也有網友說，“我以為手機出問題了，中文打臉”。