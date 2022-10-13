四面楚歌的特拉斯

英國首相特拉斯（Liz Truss）正面臨新的困境。保守黨內部一位知名人士透露，黨內部分議員正醞釀支持曾與她競爭相位的2名對手，以取代她的位置。

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法新社報導，前議員兼政治部落格“保守黨之家”（ConservativeHome）編輯古德曼（Paul Goodman）告訴英國廣播公司（BBC）：“各式各樣的人都在談論各種可能性，因為保守黨後排議員正四處尋找可替代（財政大臣）克沃滕(Kwasi Kwarteng)、甚至是（首相）特拉斯的人選。”

古德曼指出，特拉斯就任首相不到40天，“各式各樣的名字都被拋出”，以取代這個陷入困境的領導人。

全球線上民調業者“輿觀”（YouGov）9月30日公布的民調顯示，保守黨的支持率已落後工黨達33個百分點。這讓保守黨議員相當震驚。

這項民調是工黨自前首相布萊爾（Tony Blair）1998年初就任後，再次取得如此大幅度的領先。

古德曼說，黨內熱烈討論的人選包括在黨魁之爭中被特拉斯擊敗的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt），“甚至還包括（7月甫卸任的前首相）約翰遜（Boris Johnson）”。

特拉斯12日告訴國會議員，她“絕對”會致力維持當前的支出。

上個星期，在保守黨黨代會上，首相的權威受到攻擊。其後果之一是，唐寧街10號感到緊張，首相府希望人們看到他們正在接觸保守黨議員們，並且聽取他們的意見。

就在10月12日，在議會首相與議員質詢的公開場合她做了一次這種表態，私下裡她又做了兩次，一次是公開演講之後在下議院的茶室，後來又在與後座議員的問答環節中。

這種表態將在下周繼續下去，屆時每個保守黨議員都將有機會在地區黨代表集團中看到她，並對她正在推行的政策發表意見，其中至關重要的一個問題是，財政大臣克沃滕將在兩周後10月31日星期一的經濟政策聲明中如何穩住局勢。