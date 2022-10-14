北約加強東翼 法國再向羅馬尼亞增兵

北約/法國/羅馬尼亞

法國總統馬克龍稍早宣布，法國將在未來幾周內向羅馬尼亞部署裝甲步兵車（VBCI）和勒克萊爾坦克，從而加強法國在北約東翼框架內的軍事駐紮。

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據本台報道稱，法國總統馬克龍決定提高北約東翼防禦態勢，是考慮到北約東翼的局勢和烏克蘭境內的戰事加劇。從烏克蘭戰爭爆發的第一天起，巴黎就在羅馬尼亞部署了法國士兵。這是北約雄鷹計畫內任務，法國是該任務的一個框架參與國家。

法國在羅馬尼亞辛庫駐有350名士兵，在本月底，他們將有一個由12輛勒克萊爾坦克組成的中隊加入。在緊鄰烏克蘭的地方派遣重型裝甲車是一個非常政治性的信息，是希望表明北約對抗任何形式的恐嚇和威脅的決心。

在法國武裝部隊總參謀部發言人皮埃爾-高迪里耶上校看來，"法國部署部隊，將提高所部署部隊的數量和質量功能。法國軍方說正在與羅馬尼亞方面攜手合作，“他們是東道國，歡迎我們，他們也歡迎其他北約國家，特別是在羅馬尼亞有一支荷蘭部隊與法國合作。正是這些力量的協調整體，通過協同作用，通過相互合作性，真正使我們都變得強大。

據消息，法國陣風戰鬥機也將在年底前部署到立陶宛，以維持天空的防空治安。法國還有一個步兵連將加入愛沙尼亞駐軍。從北到南，北約的防禦態勢將在歐盟的整個東翼由此進一步得到加強。