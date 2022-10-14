普京稱接下來無計畫再猛炸烏克蘭

俄羅斯/普京

俄羅斯總統普京周五表示，他沒有立即對烏克蘭進行新的 "大規模 "打擊的計畫，也沒有計畫擴大當局三周前為應對俄羅斯軍隊受挫而下令進行的全國徵兵動員。

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據法新社今天報道說，普京稱未計畫對烏克蘭實施新的 "大規模 "打擊。普京是在哈薩克斯坦阿斯塔納舉行的區域峰會後的新聞發布會上做出保證，稱俄羅斯 "不以摧毀烏克蘭為目的"。

自2月24日以來，俄羅斯一直在烏克蘭展開侵略攻勢。

據普京說，"在不久的將來，沒有必要進行大規模的打擊。目前，還有其他目標。他說："目前，我們將拭目以待。" 普京保證，俄羅斯在烏克蘭所做的 "一切都是正確的"。

普京說，"現在發生的事情並不令人愉快，但如果俄羅斯沒有在2月24日攻擊烏克蘭，我們會在稍晚的時候處於同樣的情況，只是條件對我們來說會更糟糕。因此，我們正在做一樁一切正確的事情。"

俄羅斯周一對烏克蘭城市進行了大規模轟炸，破壞電力基礎設施、居民區。基輔的一個遊樂場也遭擊中。襲擊發生在俄羅斯克里米亞大橋（一個關鍵的基礎設施）發生爆炸的兩天後，普京將爆炸歸咎於烏克蘭情報部門。

普京周五還表示，他沒有預見到新一輪動員俄羅斯人蔘軍的浪潮，同時承認目前的動員已經遭受挫折。他說，在計畫的30萬人中已經招募了22.2萬人，其中1.6萬人已經在 "參與戰鬥的部隊 "中。普京說，"沒有其他計畫。普京在新聞發布會上說："沒有收到國防部的建議，我認為在可預見的未來沒有必要。"他預計徵兵動員將在 "大約兩周內 "結束。

俄羅斯總統說："前線有1100公里長，所以完全用合同制軍人組成的部隊來守住它幾乎是不可能的。"

法新社說，而宣布徵兵動員的消息已經導致數萬名俄羅斯人逃離該國。

據普京還表示，他對與基輔的談判以及土耳其和阿拉伯聯合酋長國等國家的調解持 "開放 "態度，普京批評基輔拒絕與他進行談判。

據法新社說，俄羅斯總統普京首次承認，莫斯科在前蘇聯的合作夥伴對烏克蘭的衝突感到 "擔憂"。