歐美着手聯合速建烏克蘭防空大堤

烏克蘭/防空

美國正在向烏克蘭的盟友施壓，要求他們用與北約標準設備兼容的緊急建立一個類似大拼盤的防空系統，以保護烏克蘭的關鍵戰略目標免遭俄羅斯的軍機轟炸。聯建的防空系統有些是技術超現代化的，有些卻是陳舊的。

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據美國國防部長勞埃德-奧斯汀周四在布魯塞爾說："烏克蘭所描述的他們最迫切需要的是防空裝備。"北約以及盟國正在開會以協調對基輔的軍事支持。

據法新社說，然而，為了建立烏克蘭總統澤連斯基所呼籲的 "防空盾牌"，有必要建立軍方所謂的多層次地面防空。據美國參謀長馬克-米利將軍星期三透露，"這些防空盾牌都是些短程、低空系統，然後是中程、中空系統，最後是遠程、高空系統。"

但這三個級別將保護烏克蘭的戰略目標，如主要城市、關鍵基礎設施和權力中心，防止彈道導彈、巡航導彈和無人機。美國已承諾提供NASAMS防空系統，其中前兩套不久將運抵烏克蘭。它又向雷神公司訂購了六套，但這些中短程、中高度系統的交付可能需要兩到三年的時間。

德國已經向烏克蘭交付了最新一代德國Iris-T防禦系統中的第一套，但基輔將不得不等到明年才能得到承諾的另外三套。這種中程但高空的系統是為了保護中小城市。

為了加快這一進程，美國周三敦促其盟國提供他們現有的防空設備，哪怕是舊的，只要它們符合北約的標準就行。

西班牙在周四率先做出積極回應：它將向烏克蘭發送四套中程 "鷹 "式地對空系統。美國國防部對這一 "非常、非常迅速的回應 "表示歡迎。西班牙這些系統存在並使用可以追溯到冷戰時期，多年來一直在進行升級。西班牙對其中一些進行了翻新，希望延長其壽命。

法國總統馬克龍周三宣布，法國將向烏克蘭提供 "雷達、系統和導彈，以保護（烏克蘭人）免受攻擊，特別是保護他們免受無人機攻擊。法國沒有說明計畫中的防空系統的型號，但一位美國軍方官員提到了被稱為 "曼巴 "的SAMP/T高空地對空防禦系統，這是美國 "愛國者 "的歐洲競爭對手，目前在法國、意大利和新加坡服役。

這個防空系統也是由法國-意大利聯合研建，目前也加進了NATO的防空系統。

據法國高層說，巴黎還提供了短程地對空導彈 "克羅塔勒"。

法新社說，英國周三宣布，它正在發送AMRAAM導彈，打算用於美國提供的NASAMS系統。

據美國官員在不願透露姓名的情況下說，華盛頓還對西班牙的Spada 2000系統感興趣，該系統與曼巴一樣由歐洲製造商MBDA生產。它是自1980年代以來在意大利服役的中程和中高度系統的現代化版本，已出售給西班牙、科威特和巴基斯坦。

為了確保對彈道導彈的防禦，華盛頓正在考慮為烏克蘭配備遠程愛國者電池。擁有有限庫存的美國軍方正在遊說其他已經購買的國家加入這一努力。華盛頓還試圖說服以色列交付其鐵穹防空系統的一部分。

據美國軍方稱，一旦所有這些系統交付使用，將有必要 "確保它們能夠通過北約的指揮和通信系統聯繫在一起，並確保它們擁有能夠相互連通的雷達，以便它們能夠在導彈襲來時發現目標。"