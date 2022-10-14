法國道達爾遭指是俄羅斯幫兇：喊冤

法國/道達爾/烏克蘭/俄羅斯

法國道達爾被人權組織指控所生產的油料被用於俄羅斯軍機轟炸烏克蘭涉嫌犯有共犯戰爭罪。

法國道達爾能源公司遭指控是俄羅斯侵略烏克蘭戰爭罪共犯，道達爾被指控繼續允許在俄羅斯製造的燃料用於俄羅斯軍用飛機轟炸襲擊烏克蘭。不過道達爾集團對此提出異議。

廣告 繼續瀏覽後續

道達爾能源公司被指控為烏克蘭戰爭罪的共犯。

周四，總部位於波爾多的達爾文高端聯盟（Darwin Climax Coalition）和烏克蘭的Razom we stand協會向主管戰爭罪的法國國家反恐檢察官提出申訴，前者稱其致力於保護人權和捍衛受工業掠奪影響的人口，後者呼籲禁止從俄羅斯進口化石燃料。

當法新社為此聯繫時，這家法國能源巨頭譴責這種 "無恥"、"誹謗 "和 "毫無根據 "的指控。

據法新社獲悉的這份投訴回顧說，道達爾能源公司在9月之前一直持有Terneftegaz合資公司49%的股份，該公司在俄羅斯最北部經營Termokarstovoye油田。 剩餘的51%由俄羅斯集團Novatek持有，Novatek是俄羅斯第二大天然氣公司，TotalEnergies在該公司也有19.4%的股份。

然而，根據《世界報》8月24日發表的一篇文章，根據幾份文件和非政府組織 "全球見證 "的調查，Termokarstovoye氣田向西伯利亞鄂木斯克附近的一家煉油廠供應天然氣凝析油，然後將其用於為參與烏克蘭衝突的俄羅斯飛機提供燃料，至少到7月。在《世界報》發表該文後，這家因繼續參與俄羅斯事務而受到批評的法國能源巨頭曾回應保證，它 "沒有為俄羅斯軍隊生產石蠟"。

兩天後，道達爾說它已於7月18日達成協議，將其在Terneftegaz的49%股份出售給Novatek。該交易於9月完成。

據原告稱，在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，"通過繼續開採Termokarstovoye油田"，道達爾能源公司 "幫助向俄羅斯政府提供必要的物資，構成在俄羅斯犯下戰爭罪"。原告還稱："因此，俄羅斯間接利用這些對軍事空中行動至關重要的燃料對烏克蘭平民進行轟炸，導致至少5,587人死亡，7,890人受傷。

原告還認為，TotalEnergies不可能不知道Novatek與俄羅斯政權之間有影響力的聯繫。而與普京關係密切的寡頭根納季-季姆琴科不得不在3月離開該集團的董事會，因為他是歐洲制裁的目標。

據法新社說，TotalEnergies斷然駁斥《世界報》去年8月發表的全球見證組織的所有毫無根據的指控，"該集團今天周五說，Terneftegaz生產的凝析油已經 "出口到國外"，不可能被俄羅斯空軍用作燃料。

道達爾能源公司首席執行官Patrick Pouyanné於10月初在倫敦說："Termokarstovoye的凝析油沒有被送到俄羅斯的煉油廠。

據道達爾能源公司還表示，"成為戰爭罪的幫兇 "意味着向實施犯罪的國家或犯罪組織提供直接援助，"這些指責是對我們公司團隊誠信的侮辱"。