聯合國再控俄軍在烏克蘭大肆強姦

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聯合國指控俄羅斯軍隊在侵略烏克蘭戰爭中犯下嚴重強姦罪行。聯合國特別代表普拉米拉-帕滕今天說，歸咎於俄羅斯軍隊在烏克蘭的強姦和性侵犯行為，顯然是 "一種軍事戰略 "和 "一種蓄意侮辱受害者人格的策略"，她譴責俄軍強姦是"可怕的罪案和非常殘酷的暴力"。

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據法新社今天報道，聯合國譴責俄羅斯軍隊在烏克蘭的強姦行為是 "一種軍事戰略 "和 "蓄意的戰術"。聯合國特別代表普拉米拉-帕滕在巴黎被法新社問及強姦作為烏克蘭戰爭武器的問題時說："證據都在那裡"。

聯合國特別代表普拉米拉-帕滕指控說，"當婦女和女孩被關押數日並被強姦時，當你開始強姦小男孩和男人時，當你看到一系列切割生殖器的犯罪案件時，當你聽到婦女談論俄羅斯士兵身配偉哥犯罪的證詞時，這顯然是一種軍事戰略。聯合國特別代表普拉米拉-帕滕說："而當受害者談到被強姦過程中所聽到的對話時，這顯然是一種故意的策略，目的是摧毀受害者人格。她指出，第一批性暴力案件是在2月24日 "入侵烏克蘭開始的三天後就浮出水面的。

自2017年以來，聯合國秘書長衝突中性暴力問題特別代表普拉米拉-帕滕周四在巴黎與非政府組織無國界圖書館簽署合作協議，向衝突中的性暴力受害者提供援助。

據法新社，聯合國已經核實了自俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開始以來在烏克蘭發生的 "一百多起 "強姦和性侵犯案件，但 "這不是一個數字的問題，" 聯合國特別代表普拉米拉-帕滕說："在戰爭激烈期間，要有可靠的統計數據是非常複雜的，數字永遠不會全面反映現實，因為性暴力是一種無聲的犯罪，案例最少被控告，也最少被譴責，"她說，因為害怕報復和恥辱。"報告的案例只是冰山一角。

這位聯合國官員引用獨立國際調查委員會9月底的報告說，受害者主要是婦女和女孩，但也有男孩和男人。該委員會根據聯合國安理會決議成立。這份報告 "證實了俄羅斯軍隊犯下的反人類罪行，根據收集的證詞，性暴力受害者的年齡從4歲到82歲不等。她說："有許多針對兒童的性暴力案件，他們被強姦、拷打和禁閉。

普拉米拉-帕滕強調說："我反對性暴力的鬥爭實際上更是反對有罪不罰"，她說，"這就是我去烏克蘭的原因：向受害者發出強烈的信號，告訴他們，我們與他們在一起，並要求他們打破沉默。但也要向強姦犯發出一個強烈的信號，全世界都在盯視着他們，強姦婦女或強姦女孩、男人或強姦男孩不會沒有後果。

法新社說，從波斯尼亞到幾內亞或剛果民主共和國（DRC），所有的衝突中都存在強姦這一戰爭武器，但聯合國特別代表普拉米拉-帕滕認為，烏克蘭的戰爭標誌着一個國際 "警鐘"。"她說："現在有了與有罪不罰現象作鬥爭的政治意願，而且今天有了一個共識，即強姦被用作一種軍事戰術，是一種恐怖戰術。

聯合國特別代表普拉米拉-帕滕指出，“我認為，關注戰爭衝突中的性暴力問題是非常重要的，戰爭中被強姦，通常總是被視為不可避免的，是附帶損害，是一個文化問題......。 ” 她說：但這是犯罪。

這位聯合國代表的另一個主要關切是人口販運的風險。聯合國特別代表普拉米拉-帕滕指出，逃離烏克蘭的婦女、女孩和兒童非常、非常脆弱，對於犯罪分子者來說，烏克蘭發生的事情不是悲劇，而是一個機會。她警告說：人口販運是一種無形的犯罪，但它是一場重大的危機。

法新社說，自俄羅斯於2月24日發動對烏克蘭的全面入侵以來，已有超過760萬烏克蘭難民在歐洲各地登記為難民。