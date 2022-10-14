英國首相特拉斯再次背離競選諾言 恢復提高企業稅

經濟

英國首相特拉斯10月14日說，為恢復市場對英國的信任、穩定經濟，將執行前任政府推出的提高企業稅6%的政策。這項政策先前被她強力否定。特拉斯今天說，提高企業稅預計將為英國國庫每年帶來180億英鎊收入。

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中央社報道，在前首相約翰遜時代的財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）推動下，前首相約翰遜領導的政府原計畫在明年4月將企業稅稅率由19%提高至25%。

約翰遜 7月遭逼宮、辭去執政黨保守黨黨魁一職後，蘇納克與特拉斯（Liz Truss）競爭黨魁、也就是英國新任首相大位，期間特拉斯曾批評蘇納克的增稅政策將阻礙英國經濟成長，蘇納克則直指特拉斯的減稅計畫缺乏必要的資金支撐，過於輕率，恐債留子孫。

星期五特拉斯放棄她競選黨魁期間極力推銷的政見。特拉斯 3日曾急轉彎，取消訂定最高所得稅率上限為45%、以“刺激投資”的政策。兩次改變政策，讓特拉斯在黨內外的威信接連受打擊。

她在競選期間曾堅稱，與其他七大工業國（G7）等經濟發達國家相較，英國政府的舉債程度偏低，財政情況絕對有能力負擔減稅造成的成本，而減稅是刺激經濟成長的重要方法。

她在唐寧街10號記者會表示，英國的經濟問題也受外部因素影響。俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭引發全球經濟情勢惡化；此外，2020年以來為應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及其導致的經濟挑戰，政府大幅舉債。

她坦承，日前發布的小型緊急預算案“走得太遠、太快”，超乎市場預期，因此政府促進經濟成長的作法必須改變，以穩定市場、說服市場信任英國政府的財政紀律。這也是為什麼她決定要遵循前任政府的政策，提高企業稅。

特拉斯是1998年以來，黨內選舉得票率最低的保守黨黨魁。