英國首相特拉斯將財政大臣解職 本人地位也微妙

英國/財政大臣遭解職

英國首相Liz Truss周五解除了她的財政部長誇滕Kwasi Kwarteng，並在今天下午早些時候的新聞發布會上發言宣布，用前外交大臣亨特Jeremy Hunt取代財政大臣。在媒體報道英國財政大臣誇騰離職後，英鎊兌美元暴跌，下跌1.10%至1.1199美元。

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英國首相特拉斯Liz Truss在發表講話前更換了她的財政部長。而遭炒魷魚的誇西-誇滕周四仍然肯定說他會被留任，今天誇騰在推特上證實了英國媒體透露的對他的解職消息。

據誇騰在致特拉斯的去職信中說，"你要求我辭去財政大臣的職務，我現在接受。"誇滕在給他的 "同事和朋友 "利茲-特拉斯的信中還寫道，"我深深地尊重你今天所做的決定。"特拉斯感謝誇騰的大度，說，"你把國家利益放在了第一位"。

唐寧街宣布任命曾參與唐寧街競選的另一人傑里米-亨特為財政部長。這位55歲的人在2018-2019年擔任外交部長，此前曾領導英國衛生部。

在媒體報道英國財政大臣離職後，英鎊兌美元暴跌，下跌1.10%至1.1199美元。

反對黨工黨經濟主管瑞秋-里夫斯（Rachel Reeves）指出，事實證明，更換總理並不能消除英國已經造成的損害，"我們需要更換政府"。她在推特上說："只有工黨能提供領導和想法，以確保經濟並使英國擺脫這種困境。

據英國媒體報道，特拉斯Liz Truss的政府最終將維持鮑里斯-約翰遜時期決定的公司稅上漲，而此前它打算保持目前19%的稅率。

英國首相將在執政38天後的一個特別緊張的局面下講話。據英國媒體報道，面對災難性的民調，特拉斯的陣營中的一些成員已經在努力逼宮趕走她，這些民調預測在2024年的下一次大選前，保守黨多數派將遭遇慘敗。

法新社引述倫敦經濟學院的托尼-特拉弗斯教授認為，誇西-誇滕被當作導火線，為 "政府的錯誤 "付出代價。而且他認為在下次選舉前看到保守黨回歸 "非常困難"。

正在華盛頓參加國際貨幣基金組織和世界銀行年度會議的誇滕於周五上午匆忙趕回倫敦，抵達不久後去了唐寧街接受免職。

誇騰在9月23日宣布的預算計畫，包括數百億的減稅，但沒有明確的資金來源，破壞了市場的穩定，使英鎊暴跌，並深深削弱了政府。

英國民眾與政界政治信心處於歷史最低點。雖然保守黨大會在本月早些時候已經出現了內部緊張和分歧，但一些保守黨議員現在正在私下談論取代莉斯-特拉斯的人選。據媒體報道，在唐寧街的競爭中被特拉斯女士擊敗的兩位候選人均被提及。

前財政部長蘇納克先生是保守黨議員的首相首選候選人，但最終決定權在黨員手中，他們在9月初選出了特拉斯女士，後者隨後將蘇納克陣營趕出政府。

英國人面對最近幾周飆升的抵押貸款利率，再加上10%的通貨膨脹，正在失去信心和耐心。50%的人希望保守黨取代現首相特拉斯夫人。周四晚間公布的YouGov民調顯示，在上次選舉中投票給保守黨的選民中，近一半（43%）的人希望有一位新的首相。