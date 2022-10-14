財政大臣被解職 英鎊直線下跌

政壇動蕩

英國財政大臣克沃滕（Kwasi Kwarteng）10月14日親自證實，自己已經辭去了財政大臣一職。此前《泰晤士報》發消息指他已被解僱。離開唐寧街11號時，克沃滕向記者揮手，面帶微笑。英國保守黨議員，曾擔任文化大臣、衛生大臣、外交大臣傑里米·亨特已被首相特拉斯任命為新一任財政大臣。

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這一消息似乎並沒有幫助英鎊找到需求。截至發稿時，英鎊兌美元的交易價為1.1200，日內下跌1.1%。與此同時，英國富時100指數當天上漲超過1%。

13日有消息傳出，英國首相特拉斯（Liz Truss，卓慧思）正考慮撤回減稅計畫，而今天克沃滕更提前回國，外界原本以為他將與特拉斯討論修改方案。

克沃滕任職財長的時間僅一個多月，因力推“迷你預算（mini-budget）”而遇上來自各方的巨大壓力。事源於9月下旬，克沃滕推出自1972年以來最大規模、高達450億英鎊的無金援減稅（unfunded tax cuts）方案，令市場極為膽戰心驚，擔心英國負債比率過重。

9月26日，英鎊兌港元曾一度暴貶至8.15的歷史低位水平，後來當英格蘭銀行（Bank of England）出招“買債計畫”，才將混亂情況平定下來。英鎊最新報8.79。

然而，買債計畫到14日會完結，央行行長貝利（Andrew Bailey）斷言不會繼續買債，令市場擔憂下周英市或陷入危機。

“迷你預算”包括將基本稅率降至19%、取消剛附加的1.25%國民保險費等，而企業亦毋須面對加稅（原本由19%上調至25%）壓力。