白俄羅斯參戰邁步？ 第一批與俄軍聯合兵團組隊

白俄羅斯/烏克蘭/俄羅斯

白俄羅斯當局周六表示，莫斯科和明斯克之間新的聯合軍事集團的第一批俄羅斯士兵已經抵達白俄羅斯，此前白俄羅斯宣布與俄羅斯成立聯合部隊，以保衛白俄羅斯邊境免受烏克蘭的威脅。

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白俄羅斯今天報告，與俄羅斯新的聯合 "軍事集團 "的第一批俄羅斯士兵抵達該國。白俄羅斯國防部在一份聲明中說："組成區域軍事集團的第一批俄羅斯士兵列車已經抵達白俄羅斯，"但沒有具體說明在此框架下部署的俄羅斯軍事人員的數量。

白俄羅斯軍方發布了俄羅斯軍車和卡車的圖片，以及身着民俗服裝的婦女手持麵包和鹽巴迎接俄羅斯士兵的圖片，並說這是斯拉夫民族的傳統接待方式。

白俄羅斯總統盧卡申科周一指責波蘭、立陶宛和烏克蘭準備在白俄羅斯進行 "恐怖 "襲擊和 "策動騷亂"，並宣布部署地區軍事集團。白俄羅斯說，這支部隊純粹是防禦性的，旨在確保其邊界安全，而明斯克指責基輔準備發動對白俄羅斯進攻，據法新社說，這讓人擔心白俄羅斯會直接干預烏克蘭的衝突。

烏克蘭總統澤連斯基周二指責莫斯科想要 "把白俄羅斯拖入戰爭"，並呼籲七國集團在烏克蘭和白俄羅斯的邊界上設立國際觀察團。

白俄羅斯是俄羅斯在與烏克蘭侵略衝突中的盟友，已經將白俄羅斯領土提供給俄羅斯軍隊對烏克蘭發動進攻，但至此白俄羅斯軍隊還沒有參與在烏克蘭領土上的戰鬥。

法新社說，白俄羅斯軍隊進入鄰國烏克蘭將標誌着烏克蘭戰爭衝突新的升級。但明斯克表示，白俄羅斯不考慮派遣比莫斯科小得多的軍隊與俄羅斯軍隊一起到烏克蘭侵略作戰。