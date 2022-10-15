美國宣布向烏克蘭再提供7.25億美元的軍事援助

美國軍援烏克蘭

美國白宮10月14日表示說，美國將向烏克蘭提供7億2500萬美元的軍事援助。這是美國向基輔提供的最新一攬子安全援助，也是俄羅斯對烏克蘭平民發動大規模導彈襲擊以來的第一批援助。

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美國官員說，援助計畫不包括重大的新能力或防空防禦。相反，援助主要包括向烏克蘭提供彈藥和武器，基輔一直在成功地利用這些武器反攻俄羅斯。

美國國務卿安東尼·布林肯周五在一份聲明中說:“我們正在提供的能力經過仔細校準，可以為烏克蘭在戰場上發揮最大的作用。”

俄羅斯軍隊周五繼續轟炸烏克蘭城市，對烏克蘭第二大城市哈爾科夫發射了至少四枚導彈，而烏克蘭發動反擊，向俄羅斯境內發射火炮並擊中一個彈藥庫。

據報道，星期五在俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）地區的這個彈藥庫發生了多起爆炸。該地區州長在社交媒體網站Telegram上宣布了此次襲擊。烏克蘭官員尚未聲稱對這次襲擊負責。

烏克蘭戰事進行之際，俄羅斯總統普京為最近向烏克蘭部署更多軍隊、使戰爭升級的舉動進行辯護。

普京星期五說，沒有必要對烏克蘭發動新的大規模襲擊，俄羅斯也無意摧毀這個國家。與此同時，這位俄羅斯領導人堅稱，他對烏克蘭戰爭以及最近動員22.2萬名俄羅斯預備役軍人參加衝突“不後悔”。

普京星期五在哈薩克斯坦首都阿斯塔納舉行的新聞發布會上說，俄羅斯應該在兩個星期內結束徵召預備役軍人的工作。俄羅斯國防部上個月設定了動員30萬預備役軍人的目標，這在俄羅斯引發了反對，導致數萬人離開俄羅斯。普京說，有3.3萬名新入伍的士兵加入了軍隊，其中1.6萬人被部署到戰鬥中。

據俄羅斯媒體報道，最近徵召的新兵中至少有7人死亡。與此同時，俄羅斯國防部因為將未經訓練的新兵部署到戰場上，正面臨著支持戰爭的知名俄羅斯軍事分析人士的批評。

儘管陣亡人數不斷上升，普京對記者說，他在烏克蘭發動軍事進攻的行動是“及時和正確的”。

在普京發表講話的幾個小時前，俄羅斯導彈和無人機連續第四天針對更多烏克蘭城鎮發動攻擊。烏克蘭官員稱，烏克蘭南部城市米科萊夫至少5人喪生。

在戰場上，烏克蘭軍方表示，在過去一個月里，他們從俄羅斯軍隊手中奪回了600多個定居點，據烏克蘭臨時佔領區重新融合部說。