英國環保示威者向梵高向日葵畫潑灑西紅柿汁

英國/氣候變化

英國氣候變化抗議者昨天在倫敦國家美術館向文森特梵高的畫作《向日葵》潑西紅柿濃湯，對畫框造成輕微損壞。英國國家美術館稱梵高的向日葵畫作是該館所收藏的世界上最偉大的繪畫之一，而且梵高於1888 年繪畫的“向日葵”是最受歡迎的館藏作品之一。

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據路透社報道稱，過去兩周一直在英國首都倫敦舉行環保抗議活動的 Just Stop Oil 運動組織發布的一段視頻顯示，兩名婦女將兩罐亨氏番茄汁潑灑在這幅畫上。然後她們把自己的一隻手象徵性粘在牆上，以抗議氣候變化影響到每一個人。

畫廊在一份聲明中說：“畫框有一些輕微的損壞，但畫沒有受傷。”英國警方表示，兩名女子均因刑事損害和嚴重非法侵入罪名被捕。消息說，兩名女性抗議者已被拘留在倫敦市中心的一個警局。

國家美術館解釋稱，“這幅畫最常被複製在卡片、海報、杯子、茶巾和文具上。這也是梵高最引以為豪的畫作，”這幅畫的估計價值超過 8400 萬美元。畫作在博物館被玻璃框罩保護起來。潑灑西紅柿汁沒有對畫作本身造成破壞。

有消息說，博物館其他參觀者對兩名抗議者潑灑西紅柿汁做法提出批評，並對損壞名畫感到惋惜。兩名抗議者譴責這些觀眾虛偽，因為他們寧可對名畫受損表示可惜，而對全世界成千上萬的人因氣候以及環境問題受到影響不聞不問。

在倫敦的抗議是英國環保組織活動人士的最新一次抗議活動，此前幾天他們封鎖了英國議會和政府部門，他們要求停止所有新的石油和天然氣項目。上周日，警方表示，在一個周末的環保組織與抗議有關的活動後，已有 100 多人被捕。