俄羅斯再指控烏克蘭越境襲擊

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯與烏克蘭接壤的別爾哥羅德地區周日遭到新的爆炸襲擊，至少有4人受傷，俄羅斯別爾哥羅德地區州長說，此類襲擊事件最近幾天有所增加。烏克蘭沒有回應俄羅斯的指控。

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俄羅斯今天指控烏克蘭對靠近烏克蘭的別爾哥羅德地區進行新的打擊。在電報群Telegram上，俄羅斯的地區州長維亞切斯拉夫-格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）說，同一個家庭的三名成員在對該地區首府別爾哥羅德的遭爆炸襲擊中受傷。兩名被彈片擊中的傷員被送往醫院。

據法新社今天報道稱，消息報告，當地有房屋和汽車遭受了 "輕微損壞"。據省長稱，第四名傷者是一名老人，他在別爾哥羅德附近的爆炸事件中遭受 "挫傷"。

俄羅斯調查委員會在一份聲明中說，周日在這個擁有33萬居民的城市聽到了 "近16次爆炸聲"，雖然自從俄羅斯對烏克蘭的侵略攻勢開始以來，這個城市很少受到襲擊，但本周，地方當局一再譴責烏克蘭軍隊對該市或附近地區的襲擊。

周六，當地州長格拉德科夫宣布，別爾哥羅德附近的一個油庫遭到進轟炸。前一天，別爾哥羅德的一家電廠被擊中，並導致停電。

這個邊境大城市迄今為止幾乎沒有受到火災的影響，不像該地區其它靠近烏克蘭邊境的地方，在最近幾個月已經報告發生了幾次致命的襲擊。

據俄羅斯國防部表示，周六在該地區的一個軍事基地發生11人被殺槍擊案，事件中還有15人受傷。俄羅斯軍方稱之為 "暴力襲擊 "的槍擊事件，使當地局勢更加緊張。