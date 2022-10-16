普京侵烏戰再遭內部一擊：俄軍事基地遭掃射釀11死
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俄羅斯國防部報告，超過一人以上槍手周六在俄羅斯軍事訓練場開槍打死11人。一些俄羅斯獨立媒體報道稱，傷亡人數高於官方數字。路透社分析說，該事件是自入侵烏克蘭以來對總統普京軍隊的最新一次打擊。
據路透社今天報道稱，有槍手在俄羅斯軍事基地殺死11人，這是對烏克蘭戰爭的最新抗議打擊。俄羅斯官方的RIA通訊社援引國防部消息說，周六在俄羅斯西南部與烏克蘭接壤的別爾哥羅德地區發生槍擊事件，另有15人受傷，當時兩名男子向一個自願參加戰爭的團體開槍襲擊。
消息說這兩名襲擊者，是來自一個未指明的前蘇聯共和國的國民，均已被槍斃。一些俄羅斯獨立媒體報道稱，傷亡人數高於官方數字。
別爾哥羅德州州長維亞切斯拉夫·格拉德科夫周日早些時候說：“在我們這裡一個軍事單位里發生了可怕的事件。”格拉德科夫在電報群Telegram 消息應用程序的視頻帖子中說：“許多士兵被打死打傷……死傷者中沒有別爾哥羅德地區的居民。”
襲擊發生在爆炸破壞克里米亞半島的一座橋樑一周後，克里米亞半島於 2014 年被俄羅斯從烏克蘭吞併。戰爭早些時候，俄羅斯在黑海的旗艦遭遇爆炸並沉沒。
官方消息報告稱，“在對將去烏克蘭參戰的新兵進行槍支培訓時，恐怖分子用小型武器向該部隊的人員開火。”
就在一天前，普京表示俄羅斯應該在兩周內完成對預備役人員的徵召，並承諾儘速結束造成分歧的徵兵動員，這種動員已經徵集數十萬人到烏克蘭戰鬥，但同時大量俄羅斯人逃離該國。
據烏克蘭總統澤連斯基 Volodymyr Zelenskiy 的顧問 Oleksiy Arestovych 在 YouTube 中接受採訪說，襲擊者來自中亞國家塔吉克斯坦，在因宗教問題發生爭執後向其他人開火。
塔吉克斯坦是一個以穆斯林為主的國家，而大約一半的俄羅斯人信奉各種基督教。俄羅斯外交部曾表示，襲擊者來自獨立國家聯合體的一個國家，該國家由包括塔吉克斯坦在內的九個前蘇聯共和國組成。
俄羅斯獨立新聞網站 SOTA Vision 稱，襲擊發生在靠近烏克蘭邊境和別爾哥羅德東南約 105 公里（65 英里）的小鎮索洛蒂。