普京侵烏戰再遭內部一擊：俄軍事基地遭掃射釀11死

俄羅斯/軍事基地遭槍擊案

俄羅斯軍隊新兵在頓河畔羅斯托夫的一個訓練營中接受射擊訓練圖片。 2022年10月4日照片

俄羅斯國防部報告，超過一人以上槍手周六在俄羅斯軍事訓練場開槍打死11人。一些俄羅斯獨立媒體報道稱，傷亡人數高於官方數字。路透社分析說，該事件是自入侵烏克蘭以來對總統普京軍隊的最新一次打擊。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，有槍手在俄羅斯軍事基地殺死11人，這是對烏克蘭戰爭的最新抗議打擊。俄羅斯官方的RIA通訊社援引國防部消息說，周六在俄羅斯西南部與烏克蘭接壤的別爾哥羅德地區發生槍擊事件，另有15人受傷，當時兩名男子向一個自願參加戰爭的團體開槍襲擊。

消息說這兩名襲擊者，是來自一個未指明的前蘇聯共和國的國民，均已被槍斃。一些俄羅斯獨立媒體報道稱，傷亡人數高於官方數字。

別爾哥羅德州州長維亞切斯拉夫·格拉德科夫周日早些時候說：“在我們這裡一個軍事單位里發生了可怕的事件。”格拉德科夫在電報群Telegram 消息應用程序的視頻帖子中說：“許多士兵被打死打傷……死傷者中沒有別爾哥羅德地區的居民。”

襲擊發生在爆炸破壞克里米亞半島的一座橋樑一周後，克里米亞半島於 2014 年被俄羅斯從烏克蘭吞併。戰爭早些時候，俄羅斯在黑海的旗艦遭遇爆炸並沉沒。

官方消息報告稱，“在對將去烏克蘭參戰的新兵進行槍支培訓時，恐怖分子用小型武器向該部隊的人員開火。”

就在一天前，普京表示俄羅斯應該在兩周內完成對預備役人員的徵召，並承諾儘速結束造成分歧的徵兵動員，這種動員已經徵集數十萬人到烏克蘭戰鬥，但同時大量俄羅斯人逃離該國。

據烏克蘭總統澤連斯基 Volodymyr Zelenskiy 的顧問 Oleksiy Arestovych 在 YouTube 中接受採訪說，襲擊者來自中亞國家塔吉克斯坦，在因宗教問題發生爭執後向其他人開火。

塔吉克斯坦是一個以穆斯林為主的國家，而大約一半的俄羅斯人信奉各種基督教。俄羅斯外交部曾表示，襲擊者來自獨立國家聯合體的一個國家，該國家由包括塔吉克斯坦在內的九個前蘇聯共和國組成。

俄羅斯獨立新聞網站 SOTA Vision 稱，襲擊發生在靠近烏克蘭邊境和別爾哥羅德東南約 105 公里（65 英里）的小鎮索洛蒂。