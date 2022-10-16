烏克蘭東部激戰 俄烏互攻導彈橫飛

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭東部仍然是俄羅斯侵略軍隊與烏克蘭守軍激戰戰地。烏克蘭武裝部隊總參謀部周日表示，在截至周日早上的 24 小時內，俄羅斯軍隊襲擊了烏克蘭全國 30 多個城鎮和村莊，發動了 5 次導彈襲擊和 23 次空襲以及多達 60 次火箭襲擊。作為回應，烏克蘭空軍進行了 32 次打擊，擊中了 24 個俄羅斯目標。

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據路透社今天報道稱，烏克蘭總統澤連斯基周六表示，儘管俄羅斯一再發動襲擊，烏克蘭軍隊仍控制着東部戰略城鎮巴赫穆特，而更大的頓巴斯地區的局勢仍然非常困難。

俄羅斯軍隊一再試圖佔領巴赫穆特，它位於通往斯洛文斯克和克拉馬托爾斯克市的主要道路上。兩者都位於頓涅茨克地區。

據路透社說，烏克蘭東部省份頓涅茨克和盧甘斯克以及南部具有重要戰略意義的赫爾松省（普京“吞併”的四個省份中的三個）的戰鬥尤為激烈。

烏克蘭武裝部隊南部司令部周日表示，南部部隊的陣地周六遭到多次襲擊，在特里福尼夫卡村（赫爾松）附近發生了一場小型“槍戰”。

報道稱，俄羅斯軍隊還在赫爾松地區的第聶伯河右岸發射了近 20 枚俄制 Grad 火箭。

儘管烏克蘭軍隊最近在東部和南部的攻勢中奪回了數千平方公里（英里）的土地，但官員們表示，一旦基輔的部隊遇到更堅決的抵抗，進展可能會放緩。

路透社引述烏克蘭總統澤連斯基說，自 2 月 24 日入侵以來，迄今已有近 65,000 名俄羅斯人喪生，這一數字遠高於莫斯科官方 9 月 21 日估計的 5,937 人死亡。美國五角大樓在八月表示，俄羅斯已經有 70,000 至 80,000 人傷亡，有死有傷。