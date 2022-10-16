近9000俄軍將部署白俄羅斯 俄烏互有勝負 法國繼續軍援烏克蘭

歐洲

本周末，俄烏戰場傳出互有勝負的消息。此外，白俄羅斯國防部16日表示，近9000名俄羅斯官兵將進駐白俄羅斯，這是為保護其邊界所進行部隊“區域性集結”的一部分。

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白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）上周表示，他的部隊將與俄軍一起部署在烏克蘭邊界附近，以面對他所謂來自烏克蘭和西方的威脅。

俄軍稱在烏南赫松“激戰”堅守，並重創頓內茨克烏軍陣地

俄羅斯國防部16日宣稱，俄軍部隊擊退烏克蘭部隊在東部頓內茨克以及南部赫松（Kherson）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）等地區的進攻，並造成敵人重大損失。

俄羅斯國防部還稱，俄軍正繼續使用長程精準武器對烏克蘭軍事和能源目標進行空襲，“攻擊目的皆已達成，所有指定目標都已被消除”。

俄羅斯稱，在烏克蘭東部哈爾科夫（Kharkiv）地區，俄軍摧毀3門美製榴彈砲和奧斯科爾河（Oskil River）上一個跨河點，這是烏軍為運送預備部隊和彈藥而設置的。

但據路透社報導，對俄羅斯國防部以上這項戰場報告無法立即進行查證。

澤倫斯基稱烏東巴赫姆特戰線最艱困

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日表示，日前親俄部隊宣布向具重要戰略意義的東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）推進，如今此處堪稱局勢“最為艱困”的戰區。俄軍數周來一直猛攻巴赫姆特，希望佔領這座曾有7萬居民、以釀酒與開採鹽礦著稱的城鎮。

俄羅斯貝爾哥羅德油庫起火

俄羅斯貝爾哥羅德（Belgorod）地區官員表示，鄰近烏克蘭邊界的一座油庫15日遭到烏克蘭飛彈攻擊而起火燃燒。上周，俄羅斯曾稱其與烏克蘭接壤領土遭受的砲擊和飛彈攻擊明顯增加。

在貝爾哥羅德地區，一座軍事訓練場發生“恐怖攻擊”事件，至少造成11人死亡、15人受傷。俄羅斯國防部發布聲明稱，發動恐攻的兇嫌是2名來自前蘇聯國家的國民，他們“與自願參加（烏克蘭）特別軍事行動的志願軍人一起進行槍械訓練期間，用小型武器向其他部隊人員開火”，此後“2人都在反擊過程中喪生”。截至目前，烏克蘭方面並未出面表示將對此事負責。

世銀：烏克蘭貧困人口增10倍

世界銀行（World Bank）高層官員15日表示，俄羅斯對前線之外的烏克蘭城鎮民用基礎設施發動攻擊，將導致烏國經濟情況雪上加霜，尤其是烏國今年貧困人口已經增加了10倍。澤倫斯基本周告訴國際捐助者，烏克蘭需要大約550億美元援助，380億美元用來彌補預估的明年預算赤字，另外170億美元用在重要基礎設施的重建工作，包括學校、住宅和能源設施。

法國軍援烏克蘭將協助訓練戰士

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）15日接受“巴黎人報”（Le Parisien）訪問時表示，法國將在國內為烏克蘭訓練2000名軍人。

勒克努還說，法國將提供烏克蘭“響尾蛇”（Crotale）防空系統，但沒有具體說明有多少套。他說，這個數字“正在與烏克蘭方面一起確認”，並強調“讓他們能夠保衛自己的天空非常重要”。

勒克努表示，除了已提供的18套凱撒（Caesar）機動火砲系統，法國還可以另外再提供基輔6套，同時也在研究捐贈地對地飛彈的可能性。凱撒可以精準打擊40公里外的目標。