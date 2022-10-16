馬斯克再改口：星鏈繼續無償援助烏克蘭

烏克蘭/馬斯克

烏克蘭士兵向烏克蘭東部頓巴斯地區的俄羅斯軍隊陣地發射法國軍援的凱撒自走炮炮彈。 2022年6月15日 資料照片

美國SpaceX 創始人兼特斯拉首席執行官埃隆馬斯克最新表態說，他的火箭公司 SpaceX 將繼續為其在烏克蘭的 Starlink 互聯網提供服務。馬斯克解釋說，他需要善行做好事。而僅在前一天馬斯克氣哼哼表示再也負擔不起了，還說他不可能無限期無償幫助烏克蘭。

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埃隆馬斯克表示，儘管虧損，SpaceX 仍將繼續為烏克蘭的 Starlink 提供服務。據路透社援引馬斯克在推特上寫道：“見鬼……儘管 Starlink 仍在虧損，其他公司正在獲得數十億納稅人的美元，但我們將繼續免費為烏克蘭政府提供服務”。

馬斯克周五表示，SpaceX不能無限期地為烏克蘭的 Starlink 提供服務。該服務幫助平民和軍人在與俄羅斯的戰爭期間保持在線。

雖然目前尚不清楚馬斯克改變主意是否是真的，但他後來似乎表明是真的。當一位推特用戶告訴馬斯克“不做善行會受到懲罰”時，他回答說“即便如此，我們仍然應該做好事”。

據路透社說，馬斯克這位億萬富翁一直在與烏克蘭官員就他提出的和平計畫進行在線爭執，烏克蘭稱該計畫對俄羅斯過於慷慨。馬斯克建議烏克蘭割地換取停戰與和平。