英國首相特拉斯上任44天後辭職

英國/政治

英國首相利茲·特拉斯因過去幾天的政治逆轉和自己黨內越來越明確的批評而被削弱，在上任僅44天後於周四（10月20號）宣布辭職。

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據路透社，在9月底提交的 "小型預算 "引發金融市場恐慌後，她被迫在一些競選承諾上走回頭路，並更換了財政大臣。加上內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）周三辭職、國會議員在表決中離心離德，特拉斯可能判斷她的政府已經遭到削弱，該是離開的時候。

特拉斯在唐寧街10號前宣讀聲明說："我不得不承認，鑒於這種情況，我無法履行我被保守黨選舉的授權。因此，我已經和國王陛下談過，告訴他我將辭去保守黨領袖的職務，"

特拉斯表示："我今天上午會見了1922年委員會主席格雷厄姆·布雷迪爵士。我們同意下周應該進行一次選舉。這將使我們能夠實施我們的預算計畫，並保持經濟穩定和國家安全。" 她表示，將續任首相直到確定繼任者。

由於她的辭職，英國保守黨將在未來幾天舉行內部選舉，任命新的領導人。分析認為，那可能意味保守黨在不到兩個月前的黨魁之爭落幕之後，又得再開啟一場黨魁爭霸。不過保守黨也可以團結一致，選出單一人選接替，以避免冗長而分歧的鬥爭。 在前首相鮑里斯-約翰遜離開後，執政黨的17萬多名成員選擇特拉斯女士的過程花了兩個月。

執政的保守黨高級官員布拉迪周四在特拉斯辭職後表示，新的英國首相將在10月28日前選出。

包括BBC在內的多家媒體已經報道，新任財政部長傑里米·亨特將不會成為下屆首相的候選人。

法國總統埃馬克龍周四表示，在英國首相特拉斯宣布辭職後，他希望英國能夠 迅速 恢復 "穩定"。