朔爾茨：歐盟必須保持作為一個開放的貿易夥伴

德國/中國/歐洲

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）10月21日向媒體證實，他將率領一個德國商務代表團前往中國訪問。朔爾茨的發言人說，這次訪問將在11月初進行。朔爾茨當天在布魯塞爾參加完歐盟峰會後的記者會上強調，歐盟必須保持作為一個開放的貿易夥伴。

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據路透社報導，朔爾茨拒絕向媒體證實他是否會與法國總統馬克龍一起訪華。歐盟27國領導人周五在峰會上探討了對華政策等議題。在討論對華關係期間，與會的領導人和官員們被要求在沒有手機在場的情況下參與。

朔爾茨周五宣布，他將於11月初對中國進行正式訪問，這是自2019年11月以來歐盟國家領導人的首次訪華之旅。朔爾茨當天向媒體表示：“我已經計畫（這次）旅行很長時間了”。他補充說，這是“在中德政府間磋商之前的首次訪問”。朔爾茨的發言人說，這次訪問計畫在11月初進行。據德國媒體報導，預計將在11月3至4日左右進行。

歐盟成員國領導人上一次訪華是馬克龍在2019年11月進行的訪問。在德國聯合政府內部，來自綠黨的外交部長貝爾伯克和經濟部長哈貝克正在呼籲對北京採取更堅定的立場，特別是在人權問題上，並減少在經濟上的對華依賴。

社民黨的總理朔爾茨則採取了更為謹慎的態度，他上周在與德國工業家會面時表示：“我們決不能脫離某些國家，我們必須繼續與其中一些國家做生意——我明確地說：也與中國做生意。”

朔爾茨周五在記者會上重申，歐盟必須保持作為一個開放的貿易夥伴。他說：“歐盟為自己是一個對全球貿易感興趣的聯盟而自豪，它不會站在那些提倡去全球化的人一邊。”

據德國《商報》周五援引消息人士的話報導，歐盟委員會今年春天警告德國政府不要批准中企對漢堡港碼頭的投資項目。報導稱，歐盟警告說，如果德國政府允許這項投資，有關該企業的敏感信息可能會落入中方手中。

當被問及有報道稱他不顧自己政府內的六個部門反對，想要強行通過中企購買漢堡港的一個集裝箱碼頭時，朔爾茨回答說：“還沒有決定。仍有許多問題需要澄清。”

朔爾茨稱：“這不是一個出售港口的問題，就像（比利時西部港口城市）澤布呂赫或（希臘）比雷埃夫斯那樣。最多隻是參與一個碼頭，正如一些西歐港口的情況一樣”。

朔爾茨還談到，他向馬克龍談及了訪華行程的日期，但似乎拒絕了兩人一起進行這次訪問的建議。據法國《世界報》日前報導，馬克龍希望與朔爾茨一起共同訪華，以展示歐洲團結，但後者則傾向於單獨進行。