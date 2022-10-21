英國首相寶座爭奪戰 下議院領袖摩丹特宣布角逐

政局變幻莫測

英國保守黨籍下議院領袖莫當特（Penny Mordaunt）10月21日宣布，她在受到“來自同僚的鼓勵”後，將角逐保守黨黨魁，尋求成為英國首相特拉斯（Liz Truss）的繼任者。

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法新社報導，莫當特推文指出：“我將角逐保守黨領袖及首相職位--以團結我們的國家、兌現我們的承諾並贏得下屆大選。”

特拉斯20日閃辭首相職位，上任僅短短6個星期，期間推出減稅政策，但英國國內通膨飆升，面臨經濟危機，批評者認為她難辭其咎。

英國國防大臣本萊士（Ben Wallace）21日已表示，他不會出馬挑戰成為特拉斯的繼任者，而是傾向支持前首相約翰遜（Boris Johnson）。

特拉斯的前任首相約翰遜，以及當初與她競爭成為黨魁的前財相蘇納克（Rishi Sunak）目前呼聲最高，但這兩人都尚未正式表達參選意願。