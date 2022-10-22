俄軍猛攻烏克蘭能源設施至百萬戶無電

澤倫斯基

2022年10月22日，因受到俄羅斯轟炸，基輔一家缺電的超市內部

烏克蘭總統府官員22日表示，俄羅斯軍隊對全國能源設施發動攻擊後，烏國共有超過100萬個家庭無電可用。

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烏克蘭總統澤倫斯基22日在社群媒體發文稱，“侵略者繼續恐嚇我們的國家。晚上敵人發動大規模攻擊，也就是36枚火箭彈，其中大部分都被擊落…這些針對關鍵目標的可惡攻擊，堪稱恐怖分子的典型策略。”

稍早，烏克蘭空軍表示，今天上午有33枚飛彈朝烏克蘭發射，其中18枚被攔截擊落。烏克蘭境內各地的重要基礎設施22日遭到10多枚俄軍飛彈攻擊，大都是烏克蘭西部的輸電基礎設施，全國已有10個州正在實施限電，包括首都基輔。

法新社報導，烏國總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說，“截至目前，赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）地區有67萬2000戶停電，尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區有18萬8400戶，伏林（Volyn）地區有10萬2000戶，切爾卡瑟（Cherkasy）地區有24萬2000戶，瑞夫尼（Rivne）地區有17萬4790戶，基羅夫格勒（Kirovograd）地區有61萬913戶，敖德薩（Odessa）地區則有1萬500戶。”

烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，自10月10日以來，俄軍在一周內摧毀該國約3成的發電站，導致全國大範圍停電。俄方在冬季來臨前猛攻能源設施，意味未來“已沒有與普京政權談判的空間。

澤倫斯基21日還警告，俄軍已在赫松州的新卡科夫卡大壩佈雷，而且打算炸掉，恐讓這一大水庫潰堤。

他說：“現在全球所有人都必須迅速採取強有力的行動，防止俄羅斯再度發動恐怖攻擊。摧毀水壩將意味著一場浩劫。”

俄國指控烏方用火箭攻擊這座水壩且計畫摧毀它，烏克蘭官員則稱這是俄國可能炸毀水壩並歸咎烏方的跡象。雙方都沒有為各自的指控提出證據。