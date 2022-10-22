匈牙利總理府：將在年底前批准瑞典和芬蘭加入北約的申請

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匈牙利總理府部長蓋爾蓋伊（GULYÁS Gergely）10月22日向媒體表示，匈牙利政府支持瑞典和芬蘭加入北約，並已向國民議會提交批准文件。據蓋爾蓋伊介紹，匈牙利最遲將在12月中旬批准兩國加入北約的申請。另據土耳其官媒當天報導，芬蘭政府的一個代表團將於下周二到訪安卡拉，與土方探討該國加入北約的申請。

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當記者問及北約是否會因為芬蘭和瑞典的加入而變得更加強大時，蓋爾蓋伊回答說，他希望如此。蓋爾蓋伊還說，可以就北約成員國的擴張是否符合匈牙利的國家安全利益進行辯論，但據媒體報道，這一點目前已不再重要。

芬蘭總理馬林周四在布魯塞爾的歐盟峰會前向媒體表示，她並不預計匈牙利和土耳其會阻止芬蘭加入北約。但她警告說，推遲加入北約會有風險。

據土耳其阿納多盧通訊社報導，芬蘭司法部的一個代表團下周將會見土耳其司法部對外關係負責人，並舉行會晤。據悉，會談的重點是引渡被土耳其當局認為是恐怖分子的人員。

土耳其總統埃爾多安周四表示，他還同意在安卡拉與瑞典新首相剋里斯特松舉行會談。此前，土耳其威脅說，除非芬蘭和瑞典滿足其要求，否則將阻止這一進程。匈牙利和土耳其是北約30個成員國中僅剩的尚未批准瑞典和芬蘭入盟申請的兩個國家。