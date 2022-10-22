歐盟違心表示願意與梅洛尼展開建設性合作

歐盟

意大利新總理梅洛尼與兄弟黨高舉疑歐、反移民和反同性戀等主張，其右翼陣營執政恐將衝擊歐盟團結。歐盟本不願意公開表示合作的意願。但當她正是就職之後，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在推特上寫道：“祝賀喬治·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 被任命為總理，她是第一位擔任該職位的女性。” “面對我們必須共同面對的挑戰，我指望與新政府進行建設性合作。”

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非常保守的匈牙利總理維克多·歐爾班（Viktor Orban）是布魯塞爾的寵兒，他是唯一向梅洛尼女士表示祝賀的歐洲領導人之一，他稱讚“歐洲右翼的偉大日子”。波蘭總理莫拉維茨基(Mateusz Morawiecki)也表示 : “前所未有的挑戰等待着我們，這就是為什麼我們需要堅定而勇敢的領導。

法國極右翼領袖瑪麗娜·勒龐毫不掩飾地表示：“在整個歐洲，愛國者正在掌權，與他們一起，真正的歐洲是由掌握主權的國家組成的。”

在經過多天常常是激烈的談判之後，梅洛尼周五公布了24人組成的內閣名單，平均年齡60歲，其中包括六位女性。她自己領導的意大利兄弟黨（Brothers of Italy party）獲得九個內閣席位，貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）的意大利論壇黨（Forza Italia）和馬蒂奧·薩爾維尼（Matteo Salvini）的聯盟(the League)各獲得五個內閣席位。剩下的五席由技術官僚組成。

屬於“聯盟”溫和成員的吉安卡洛·喬爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）出任經濟部長。意大利論壇黨的政壇老將安東尼奧·塔亞尼（Antonio Tajani）擔任外交部長。作為支持歐盟的鴿派，塔亞尼對媒體表示，他就任上第一見事是要致電烏克蘭外長，向他確保意大利持續的支持。

在競選中謀求展示溫和形象、去除反歐盟言論，並承諾維持意大利在歐洲及歐盟地位的梅洛尼，周六收到了歐盟委員會主席的祝賀。

梅洛尼定於周日在與前總理德拉吉正式交接後舉行首次內閣會議。這個星期，她將面對議會強制性的信任投票。鑒於她領導的聯盟在議會中取得多數席位的程度，她將輕易過關。

美聯社報道說，梅洛尼內閣面臨的最緊迫的議題是能源短缺對意大利工業和家庭的壓力及影響，迫使公司大量倒閉，家庭需要配額，這需要政府立即處理。梅洛西支持歐盟對俄羅斯天然氣施加價格封頂。她的聯盟夥伴、“聯盟”領導人薩爾維尼推動意大利承負更多的借貸以幫助家庭和成為“聯盟”主要選民群體的中小型企業主。

報道說，外界，尤其是歐盟夥伴國家關注的另一個主要方面是梅洛尼的新政府如何處理與歐盟的關係，是否會與包括匈牙利和波蘭在內的傾向民族主義的歐洲國家結盟。梅洛尼最近在對西班牙一個右翼集會發表的演說中暗示，波蘭是意大利的一個主要盟友。她還提到右翼在瑞典獲得的勝利，並暗示希望限制歐盟的影響力。