馬德里將贈送14架戰機加強北約東翼的防空系統

加強防控系統

西班牙將在“未來幾個月內”向保加利亞和羅馬尼亞贈送大約 15 架戰鬥機，以加強其在北約東翼的軍事存在，從而參與盟軍的威懾戰略俄羅斯入侵烏克蘭。

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西班牙國防部周六發表聲明稱，馬德里因此將在 11 月中旬至 12 月初向保加利亞派遣 6 架歐洲戰鬥機和 130 名士兵，他們將執行“空中警察訓練任務”。

從 12 月到 2023 年 3 月，計畫在羅馬尼亞進行另一次“部署”，配備 8 架 F18M 戰鬥機，再次配備 130 名空軍人員。此外，自 10 月 17 日起，在羅馬尼亞的 Schitu 基地部署了“遠程空中監視雷達”，直到 2023 年 3 月末（甚至直到 2023 年 6 月末）。

該雷達每周 7 天、每天 24 小時都在工作，這要歸功於派出的 38 名士兵使其能夠“控制北約東翼的空域”。通過這種方式，西班牙參與了“盟軍的反應和威懾”的努力，新聞稿解釋說，其中明確指出這是一個“由於增加了軍隊的常規任務而提供防空盾”的問題空氣”。

自 2022 年 2 月和烏克蘭戰爭開始以來，西班牙已經向保加利亞、立陶宛和愛沙尼亞派遣了 12 架戰鬥機。