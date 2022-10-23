繼與美防長通話後，俄防長分別向法英土三國防長致電

俄羅斯/英國/法國

俄羅斯國防部長紹伊古10月21日與美國國防部長奧斯汀通話。美防長強調就俄烏戰爭與俄方保持溝通渠道暢通的重要性。紹伊古23日還分別與法國國防部長勒科爾尼、土耳其國防部長阿卡爾和英國國防大臣本·華萊士進行了通話。

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英國國防部周日通過聲明介紹稱：“應俄羅斯國防部的要求，國防大臣（本·華萊士）今天下午與他的俄羅斯同行謝爾蓋·紹伊古進行了談話。紹伊古部長稱，烏克蘭正在計畫由包括英國在內的西方國家促成的行動，以使烏克蘭的衝突升級。”

俄羅斯國防部的聲明稱，“紹伊古陸軍大將向英國同行轉達了他對烏克蘭方面使用‘臟彈’可能進行挑釁的擔憂。”

英方表示：“國防大臣駁斥了這些說法，並告誡說這種指控不應該被用作進一步升級的借口。國防大臣還重申了英國和更廣泛的國際社會對烏克蘭的支持，以及緩和這一衝突的願望。應由烏克蘭和俄羅斯來尋求戰爭的解決方案，英國隨時準備提供協助”。

據本·華萊士介紹，雙方在通話中都表現得專業且相互尊重。

巴黎方面，法國國防部在一份聲明中證實，俄方在通話中提出了對“烏克蘭人在其領土上進行‘臟彈’襲擊，以栽贓俄羅斯”的擔憂。

勒科爾尼則重申，“法國（拒絕）任何形式的升級，特別是核升級”。他還強調，法國決心“與盟友一起為和平解決衝突作出貢獻”。

據悉， 所謂“臟彈”又稱“放射性炸彈”或“散布放射性裝置”，是一種大範圍傳播放射性物質的武器。就俄防長的這一說法，烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak) 予以否認，稱其“荒謬”。

波多利亞克周日在推特上寫道：“我們過去從俄羅斯聽到過什麼？關於納粹主義、發展核武器和戰鬥機的謊言。我們現在聽到的是什麼？‘臟彈’、‘炸毀大壩’。這也是謊言。沒有什麼‘臟彈’。有的只是骯髒的企圖，用新的虛假來為種族屠殺辯護。”

烏克蘭外交部長庫列巴亦通過推特表示：“俄羅斯關於烏克蘭涉嫌計畫使用‘臟彈’的謊言既荒謬又危險。首先，烏克蘭是一個承諾的《不擴散核武器條約》成員：我們既沒有任何‘臟彈’，也沒有計畫獲得任何‘臟彈’。其次，俄方經常指責別人他們自己所計畫的事情。”

此外，土耳其國防部通過書面聲明表示，在阿卡爾和紹伊古的會議上討論了雙邊和地區的國防和安全問題。土方聲明稱：“雙方就對可能導致地區安全局勢惡化的挑釁行為保持警惕，並就該領域的此類活動進行協調與合作交換了信息和意見。”

據悉，阿卡爾在與紹伊古的通話期間重申，正如埃爾多安總統一再表示的那樣，土耳其準備盡自己的一份力量，以實現該地區的停火，確保和平，通過人道主義援助重建穩定。