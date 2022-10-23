馬克龍與梅洛尼舉行會談

馬克龍會晤梅洛尼

周日在羅馬舉行的和平峰會開幕式上，法國總統馬克龍表示，當烏克蘭人做出“決定”時，烏克蘭實現“和平是可能的”。另外，23日晚，馬克龍還與剛宣誓就職的意大利新總理梅洛尼舉行了會談。馬克龍表示會完全準備好與她對話與合作。

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馬克龍表示說：“讓我們不要讓今天的和平以某種方式被俄羅斯強權奪取（......）和平是可以實現的，烏克蘭人將在自己想做出決定時再做決定。”

法國總統馬克龍23日參加了梵蒂岡基督徒“教會平信徒團體”- 聖艾智德團體和平峰會。法國總統表示，和平可以和另一方，也就是當今的敵人坐在一張桌子上談判。

法國總統馬克龍於23日下午抵達羅馬，教宗方濟各將於周一上午在梵蒂岡與他私人會見，這是自 2017 年馬克龍當選以來兩人之間的第三次會晤。23日晚，馬克龍還與剛宣誓就職的意大利新總理梅洛尼舉行了會談。

聖艾智德團體和平峰會為期三天。會議之餘，馬克龍與女總理梅洛尼會晤。會晤時間定在19點30分。據法國新聞電台報道，兩人會晤的地點不在總理府，而是在羅馬中心，具體地點沒有披露。

意大利前總理德拉吉（Mario Draghi）掌權時期，法意關係處於良好狀態，但有可能與歐洲懷疑論者和主權主義者梅洛尼（Giorgia Meloni）存在不確定因素。

梅洛尼 (Giorgia Meloni) 向她的歐洲夥伴做出了承諾，她強調了對北約的依戀和支持烏克蘭的決心，同時任命了他們可能認為可以放心的人物擔任外交和經濟的關鍵職位。由此，法國總統也拿出了“完全準備好與她合作”"tout à fait prêt à travailler avec elle"的姿態。