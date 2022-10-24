德政府發言人：朔爾茨的訪華之旅為期一天，不計畫過夜

德國/中國/經貿

德國聯邦政府發言人赫伯斯特萊特（Steffen Hebestreit）10月24日表示，朔爾茨總理將於11月初訪問中國，並指“由於中國的新冠政策非常複雜，這趟行程將會非常短暫”。據赫伯斯特萊特介紹，朔爾茨此次訪問“實際上是一日游”，沒有計畫在北京過夜。

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赫伯斯特萊特證實，朔爾茨的這次訪華之行將由一個商業代表團陪同。儘管柏林方面未給出將參加此行的德企代表名單，但據德國《商報》報導，西門子公司和大眾集團的首席執行官預計將伴隨朔爾茨訪華，而奔馳、德意志銀行和軟件企業SAP公司的主管則選擇不參加這一短暫的訪問。

赫伯斯特萊特周一再次為朔爾茨的訪華行程提出辯護，這是自2019年11月以來歐盟國家領導人首次訪華。赫伯斯特萊特指出，朔爾茨已在今年4月對日本進行了首次訪問。他還將在11月中旬出訪越南、新加坡，並前往印度尼西亞巴厘島出席二十國集團（G20）峰會。朔爾茨認為，“對中國國家主席也進行首次訪問是絕對必要和正確的”。

據赫伯斯特萊特介紹，德中首腦還將在印尼的二十國集團峰會上再次會面。而將於柏林舉行的德中政府磋商也定於明年1月舉行。據法國《世界報》日前報導，法國總統馬克龍曾希望與朔爾茨一起訪華，以展示歐洲團結，但後者則傾向於單獨訪問。

另據德國NTV電視台周一報導，德國“紅綠燈”聯合政府中的綠黨已提出要求，希望朔爾茨在內閣中探討中遠海運計畫收購漢堡港“福地”集裝箱碼頭35%的股份問題。

綠黨聯合主席努里普爾(Omid Nouripour) 在柏林表示：“有六個部委表示了保留意見。禁令應是一個理所當然的事情。但事實並非如此，這讓人感到不安和惱火”。他指出，“漢堡港是關鍵基礎設施，總理辦公室對內閣的議程負責，但不應該制定相關政策。必須討論該主題。”

朔爾茨上周在接受德國《星期日世界報》採訪時表示，就漢堡港集裝箱碼頭收購案問題聯邦政府“尚未作出決定”，但訪華與該投資項目無關。