英國首相競選局勢明了了？

英國/選誰當首相

英國前首相約翰遜周日宣布，他不會參加唐寧街10號房客競選，這增加了排在前面的前英國財相里希-蘇納克接替利茲-特拉斯的機會。英國保守黨今天確認推誰當首相。

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里希-蘇納克有能力成為英國首相，當然除非出現新的變故。

據本台報道稱，在莉茲-特拉斯辭職後，約翰遜縮短了在多米尼加共和國的假期，趕回英國。他剛下飛機就見到了瑞希-蘇納克，討論兩人結盟問題。他甚至給當時的第三位候選人彭妮-莫爾達特(Penny Mordaunt)打電話，邀請她退出競選，轉而支持他。但據本台在倫敦記者Sidonie Gaucher報道說，莫爾達特拒絕了約翰遜這個要求。

那麼發生了什麼？直到最後一刻，隨行人員都在承諾，這位前首相已經獲得了他的100個簽名，預計會有一個驚喜的宣布。但令人驚訝的是，他卻是宣布退出總理職位的競爭，此前他在7月離任之前一直擔任該職位。

這是因為約翰遜不再得到他的政黨的支持，保守黨議員們承諾如果他回鍋，將要求舉行立法選舉。約翰遜說，“在過去的幾天里，我不幸地得出結論，出面再競選，這根本不是正確的做法。” 約翰遜在提名結束前幾小時的一份聲明中說：如果你在議會中沒有一個團結的政黨，你就無法有效地治理。約翰遜隨後承諾，無論誰贏得首相競選，他都將給予支持。

選擇可能是在尚未收集到100個簽名的議會關係部長佩妮-莫爾達特（Penny Mordaunt）和里希-蘇納克之間進行。她有30個簽名，他有165個......所以還是有一點懸念，即使只是為了形式而懸念。彭妮-莫爾達特至此仍然拒絕退賽，她至少是象徵性地仍然拒絕為瑞希-蘇納克加冕。

因此，鮑里斯-約翰遜的前財政部長的道路幾乎是明確的。今年夏天，他辭去財政大臣的職務，標誌着鮑里斯-約翰遜作為英國領導人的冒險之旅行將結束。

周日早些時候，財政正統觀念的守護者和工作狂里希-蘇納克正式宣布參加競選，以接替在任僅44天的利茲-特拉斯。他在聲明中說，他想 "穩定經濟，團結我們的保守黨，為我的國家工作"。在上一次參選期間，里希-蘇納克提議增加稅收，以資助跪在地上的公共服務，並遏制公共債務。

如果彭妮-莫爾當特不退賽而且獲得100個支持聯署，保守黨議員在10月24日星期一進行投票，以告訴該黨的全體成員誰是他們的最愛。然後，該黨黨員可以在10月28日之前進行網上投票。國會議員的指示性投票在今年夏天並不存在，當時該黨的14萬多名選民選出了利茲-特拉斯，儘管國會議員們更喜歡瑞希-蘇納克。

如果瑞希-蘇納克是唯一有資格參選的人，而且又沒有投票，他將從今晚起可以自動搬進唐寧街10號。