英國11城示威遊行反對中領館毆打和平示威者 籲驅逐出境

曼徹斯特領館圍毆事件

中國駐曼徹斯特領事館把和平示威者扯入領館範圍內毆打一事，上升至外交召喚後仍然未能平息在英民眾憤怒，英國11個城市昨(23日)午分別舉行人鏈、遊行、默站及擺設街站等示威活動，不少人冒雨參加，要求驅逐中國相關人員，而諾丁鹹更要求英國重新審視是否應該與中國維持姊妹城市關係。

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根據舉辦示威活動的組織的公開數據，在昨日的「全英集會遊行聲援曼城行動」中，最早開始集會的，是於早上11時開始組成人鏈的雷丁和以默站表達不滿的諾丁鹹，其後是白禮頓、雅士打及雪埠；接着是杜倫、伯明翰、碧仙桃、列斯、倫敦和事件起源地曼城。

以人數計算，最多人參與的是倫敦和曼城，兩地都有400至500人參與；而諾丁鹹港人組織「Nottingham Stands With Hong Kong」則表示，有超過300人參與默站。該組織指出，中領館毆人事件反映中共對海外干預及政治滲透非常嚴重，希望國會可以正視及監察中共對全球帶來的威脅，重新審視是否應該與中國維持姊妹城市關係。該組織早前毫此發起聯署，昨日再在活動中籌集到374個簽名。

在倫敦，超過500名示威者在首相府外集會，然後遊行到1.6哩外的中國大使館，期間曾遇上狂風暴雨，但未有阻止群眾繼續前行。在兩小時的示威活動中，示威者舉起被指遭中國駐曼徹斯特領事館人員搶走、諷刺中國國家主席習近平的畫像，又有人高舉「驅逐所有襲擊無辜示威者Bob Chan的中共官員」、「對中國說不」和「撤回國安法」等口號的標語。前香港區議員劉珈汶在集會上表示，中國的滲透、監控以及恐嚇，令來英港人難以活得放心或更加自由。

在事件起源地的曼徹斯特，約400名市民在聖彼得廣場參與集會，他們絕大部分身穿黑衣，聲援受襲港人，並表明絕不接受中領館襲擊民眾，期望藉行動促請英國國會和議員為傷者取回公道。主辦活動的捍衛港人陣線強調，「香港人相信自由，民主，法制，香港人不會容忍流氓政權！」有示威者表示，打人固然不對，更令她憤怒的是中領館指鹿為馬，指責示威者非法進入，民眾若不站出來發聲，恐怕中共會變本加厲。

事件源起是在英港人於中共二十大於16日召開之日，到中國曼城領事館外示威，反對反對中共總書記習近平連任，但遭領館人員破壞，港人Bob Chan更被領館人員扯入領館範圍內毆打。事件引發爭議，多名國會議員表態批評中國，英國外交國務大臣諾曼（Jesse Norman）遂召喚中國代辦表達立場，強調和平示威必須得到尊重，並要求中方解釋領館人員的行為；他其後表示，如果英國警方相信有足夠證據控告任何中國駐曼城總領事館的官員，英方期望中方先撤銷該等人員的外交豁免權，以免出現「外交後果」。

中方方面，被指有份扯Bob頭髮的中國駐曼城總領事鄭曦原其後接受英國《天空新聞》（Sky News）訪問時表示，這是他的職責任如此做，因為對方侮辱中國

及中國領導人；而他介入事件是為了嘗試控制情況，又指他的同事性命被威脅。