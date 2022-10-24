莫斯科說烏克蘭“臟彈” 法英美警告不準用幌子為扔原子彈鋪路

烏克蘭/俄羅斯/美國/法國/英國/“臟彈”

巴黎、倫敦和華盛頓今天發表一項聯合聲明表示，如果俄羅斯以烏克蘭使用俄羅斯政府提及的 "臟彈 "為借口使烏克蘭戰爭升級，沒有人會被愚弄。法國強調對烏克蘭堅定支持。

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法國，英國以及美國今天聯合表示，"沒有人會被烏克蘭的 "臟彈 "之說所欺騙。巴黎、倫敦和華盛頓周一在一份聯合聲明中，都拒絕俄羅斯關於烏克蘭準備在自己的領土上使用臟彈的明顯虛假指控。沒有人會被利用這一指控作為戰爭升級的借口的企圖所蒙蔽。

據法新社說，俄羅斯國防部長謝爾蓋-紹伊古周日與美國、法國、英國和土耳其的國防部長進行電話聯絡，電話交談中，俄羅斯國防部長討論了烏克蘭的戰爭衝突。紹伊古在這些自2月24日俄羅斯在烏克蘭開始進攻以來從未見過的電話交流中，據俄羅斯國防部稱，紹伊古報告說 "他對烏克蘭可能使用'臟彈'進行挑釁有擔憂"。

烏克蘭和西方警告，這是俄羅斯作準備進行戰爭升級的虛假指控，並懷疑俄羅斯準備自己引爆一顆 "臟彈"，以證明莫斯科戰爭升級的合理性，包括使用戰術核武器進行報復。

法國外交部長凱瑟琳-科隆納 "昨晚與烏克蘭外交部長就俄羅斯明顯的虛假指控進行了對話，"法國外長在推特上說，"我們仍然決心在必要的時間內繼續支持烏克蘭保衛領土的努力。"

法國，英國和美國三國外長在聯合聲明中都強調對烏克蘭的堅定支持。