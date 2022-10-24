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蘇納克周二正式就任英國首相前強調穩定 莫迪：熱烈祝賀
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現年42歲的英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）周一正式確認為保守黨新任黨魁，並將於周二正式就任首相。他在確認將出任首相後發表講話表示，自己的首要任務是實現經濟穩定，並呼籲保守黨團結起來。
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英國首相府周一發布消息，簡要介紹了英國首相交接的程序。現任首相特拉斯（Liz Truss）將於倫敦時間25日上午在唐寧街發表講話，隨後前往白金漢宮與英國國王查爾斯三世會面。
此後，蘇納克將前往白金漢宮與查爾斯三世會面，在接受查爾斯三世的任命後，蘇納克將正式成為英國首相。返回唐寧街後，他還將發表簡短講話。
在不到兩分鐘的電視講話中，蘇納克承諾將“誠信”服務，並感謝即將離任的特拉斯在“異常困難的情況下”領導國家。
蘇納克在講話中說：“英國是一個偉大的國家，但毫無疑問，我們面臨著嚴峻的經濟挑戰，我們現在需要穩定和團結，我將把使我們的黨和我們的國家團結起來作為我最優先的任務。”
蘇納克將成為英國歷史上首位亞裔首相，也是200多年來最年輕的首相。值得一提的是，當天正值印度教傳統文化中最重要的節日之一—排燈節。印度總理莫迪通過推特，對印度裔的蘇納克獲取的成就加以祝賀。
印度今年慶祝從英國獨立75周年，莫迪周一在推特上寫道：“最熱烈的祝賀里希·蘇納克! 當你成為英國首相時，我期待着在全球問題上緊密合作，並實施（印度和英國）‘2030年路線圖’。在我們將我們的歷史紐帶轉化為現代夥伴關係時，向英國印度人‘活着的橋樑’致以特別的排燈節祝福。”