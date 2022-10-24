蘇納克周二正式就任英國首相前強調穩定 莫迪：熱烈祝賀

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即將成為英國下任首相的保守黨新黨魁蘇納克周一與媒體和支持者見面

現年42歲的英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）周一正式確認為保守黨新任黨魁，並將於周二正式就任首相。他在確認將出任首相後發表講話表示，自己的首要任務是實現經濟穩定，並呼籲保守黨團結起來。

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英國首相府周一發布消息，簡要介紹了英國首相交接的程序。現任首相特拉斯（Liz Truss）將於倫敦時間25日上午在唐寧街發表講話，隨後前往白金漢宮與英國國王查爾斯三世會面。

此後，蘇納克將前往白金漢宮與查爾斯三世會面，在接受查爾斯三世的任命後，蘇納克將正式成為英國首相。返回唐寧街後，他還將發表簡短講話。

在不到兩分鐘的電視講話中，蘇納克承諾將“誠信”服務，並感謝即將離任的特拉斯在“異常困難的情況下”領導國家。

蘇納克在講話中說：“英國是一個偉大的國家，但毫無疑問，我們面臨著嚴峻的經濟挑戰，我們現在需要穩定和團結，我將把使我們的黨和我們的國家團結起來作為我最優先的任務。”

蘇納克將成為英國歷史上首位亞裔首相，也是200多年來最年輕的首相。值得一提的是，當天正值印度教傳統文化中最重要的節日之一—排燈節。印度總理莫迪通過推特，對印度裔的蘇納克獲取的成就加以祝賀。

印度今年慶祝從英國獨立75周年，莫迪周一在推特上寫道：“最熱烈的祝賀里希·蘇納克! 當你成為英國首相時，我期待着在全球問題上緊密合作，並實施（印度和英國）‘2030年路線圖’。在我們將我們的歷史紐帶轉化為現代夥伴關係時，向英國印度人‘活着的橋樑’致以特別的排燈節祝福。”