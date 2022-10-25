俄羅斯到聯合國指控烏克蘭準備“臟彈”

烏克蘭/俄羅斯/臟彈

俄羅斯連日警告世界稱烏克蘭將在自己境內使用“臟彈”。但是在遭到西方國家的拒絕後，俄羅斯加倍警告說基輔準備在烏克蘭使用“臟彈”，並表示將在周二將這個問題提交給聯合國安理會。烏克蘭與歐美均指責俄羅斯企圖以烏克蘭“臟彈”為借口使侵烏戰爭升級，甚至使用戰術核武器。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯在烏克蘭東部佔領地赫爾松組織人員撤離時，向聯合國發出烏克蘭“臟彈”警告。俄羅斯周一晚間就莫斯科對基輔的臟彈指控致函聯合國，外交官表示，莫斯科計畫在第二天，即25日今天的非公開會議上向安理會提出這一問題。

隨着烏克蘭軍隊進入俄羅斯佔領的烏克蘭赫爾松省，俄羅斯高級官員在周日和周一致電西方表達對烏克蘭的懷疑。法國、英國和美國外長否認莫斯科的指控，並指責俄羅斯的臟彈借口“明顯是錯誤的”，歐美重申對烏克蘭的支持。他們在一份聯合聲明中說：“世界將看穿任何企圖利用這一指控作為升級的借口。”

隨後，美國向俄羅斯發出警告。美國國務院發言人內德·普萊斯說：“我們已經對俄羅斯人非常清楚地表達，如果使用核武器將導致的嚴重後果。”

據俄羅斯國防部表示，烏克蘭發動“臟彈”襲擊的目的是為了將造成的放射性污染歸咎於俄羅斯。它說，俄羅斯已經開始為這種情況做準備，準備好部隊和必要裝備以備“在放射性污染的條件下執行任務”。

聯合國核監督機構表示，它正準備應基輔的要求派遣檢查員前往兩個身份不明的烏克蘭地點，這顯然是對俄羅斯談論“臟彈”的反應。聯合國方面說，這兩個站點都已經接受了檢查，其中一個在一個月前進行了檢查。

俄羅斯國家通訊社RIA早些時候確定了參與該行動的兩個地點 - 第聶伯羅彼得羅夫斯克中部地區的東部礦產濃縮廠和基輔核研究所。

美國官員表示，沒有跡象表明俄羅斯決定使用臟彈或任何核武器。白宮國家安全發言人約翰·柯比對記者說：“我們仍然沒有看到俄羅斯方面為使用核武器做準備。”

但烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯的指控表明它正在策畫這樣的臟彈襲擊，並將臟彈責任歸咎於烏克蘭。澤連斯基指控說，“如果俄羅斯打電話說烏克蘭據稱正在準備什麼，那隻意味着一件事：俄羅斯已經準備好了這一切。”

烏克蘭外交部長德米特羅·庫萊巴周一晚間表示，他與美國國務卿安東尼·布林肯就“結束俄羅斯核訛詐的方式”進行了討論。