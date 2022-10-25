英國新首相許諾投身解決堆積難題

英國/蘇納克

英國新首相里希·蘇納克（Rishi Sunak）周二表示，他並沒有被挑戰的規模嚇倒，因為他在兩個月內成為英國的第三任首相，並承諾領導該國度過經濟危機並重建對政治的信任。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，英國新首相里希·蘇納克承諾解決英國的許多問題。這位 42 歲的前對衝基金老闆只在民選政界工作了 7 年，他的任務是結束讓投資者和國際盟友感到震驚的政治內訌和政策的激進變化。

他警告說，艱難的決定擺在面前，因為他希望削減公共支出並糾正前任特拉斯在唐寧街短暫而混亂的任期內犯下的“錯誤”，而此時英國正陷入衰退。

蘇納克承認，“我完全理解事情艱難。”

蘇納克是議會中最富有的人之一，預計將削減開支，以填補因經濟放緩、借貸成本上升和能源支持計畫造成的公共財政缺口約 400 億英鎊（450 億美元）。他現在需要審查所有支出，包括衛生、教育、國防、福利和養老金等政治敏感領域的支出。

路透社說，經濟學家和投資者對蘇納克的任命表示歡迎。但他們警告說，當數百萬人正在與生活成本危機作鬥爭時，新首相幾乎沒有辦法解決國家的財政問題。但蘇納克發誓要將公眾的需求置於政治之上。