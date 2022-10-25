馬克龍請求方濟各把普京與拜登都拉到烏戰和平談判桌上

法國/梵蒂岡/烏克蘭

法國總統馬克龍周一要求教皇弗朗西斯致電俄羅斯總統普京、俄羅斯東正教牧首基里爾和美國總統拜登，以 "促進 "烏克蘭的和平進程。方濟各如何回答的內容沒有披露。

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據法新社今天報道稱，法國總統馬克龍要求教皇方濟各給普京和拜登打電話，邀促一起為烏克蘭和平談判。

據法國媒體披露，馬克龍告知，"我已經鼓勵教皇弗朗西斯給普京和莫斯科東正教的基里爾主教打電話，但也鼓勵方濟各致電拜登。"

法國總統馬克龍在梵蒂岡與教皇會面後，對法國《觀點》周刊透露會見內容。據馬克龍說，"我們需要美國坐在桌邊，以促進烏克蘭和平進程，" 據法國總統馬克龍說，“拜登與教皇才有着真正的信任關係。” 馬克龍稱：“教皇還可以為美國在海地和烏克蘭的重新介入對拜登施加鼓勵影響。”

法國總統馬克龍周一受到教皇方濟各的接見，這是馬克龍成為總統以來第三次受到方濟各接見。馬克龍與方濟各主要圍繞烏克蘭戰爭內容展開。據法國總統府愛麗舍宮稱，馬克龍談到了 "宗教對話 "的必要性和天主教會可以發揮的 "作用"。

周日，馬克龍在羅馬的一個宗教間峰會上為烏克蘭的和平發出了新的呼籲，但馬克龍同時強調只有當烏克蘭人 "決定 "並按照烏克蘭的 "條件 "才能實現和平。

據法新社說，關於俄羅斯對烏克蘭的入侵，自2月24日侵略戰爭爆發以來，教皇方濟各一直譴責戰爭，同時試圖與莫斯科和與克里姆林宮關係密切立場一致的俄羅斯東正教會保持外交對話。

而海地正處於一個多層面的危機之中：安全、社會經濟、政治、人道主義和健康。聯合國安理會周五批准了一系列針對在該國製造混亂的犯罪團夥的制裁措施。

聯合國未來可能在海地部署一支武裝部隊。