俄羅斯宣布已完成30萬名預備役人員的動員 但承認失誤連連

俄羅斯宣布，已完成30萬預備役人員的動員。法新社28日報道俄羅斯總統普京說：“沒有預計有任何額外的任務”，如此來表明俄羅斯沒有預計有任何增額的動員。

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俄羅斯國防部長紹伊古周五(28日)在與總統普京的電視交流中宣布，俄羅斯在一個多月內完成了這項 30 萬名預備役人員的徵召動員。

坐在普京對面的紹伊古在俄羅斯電視台宣稱，這項“招募 300,000 人的任務已經完成”，他還進一步說明，其中有41.000 人已經部署在烏克蘭境內的軍事單位。

紹伊古說“沒有預計有任何額外的任務”，因此這也表明俄羅斯預計在不立即的當下，不會再度動員徵召預備役人員和平民。然而，他補充說，俄羅斯會繼續招募志願者和合同士兵。

這俄羅斯國防部長宣稱，218,000 名預備役人員正在俄羅斯軍事基地接受訓練，41,000 人已經部署在烏克蘭境內的作戰軍事單位中，還有 另外的41,000 人已抵達衝突地區，但仍然在接受訓練。

普京說：“我要感謝所有加入武裝部隊的人員，” “感謝你們對職責的忠誠，感謝你們的愛國心。”

過不，如同他的國防部長一樣， 俄羅斯總統再次承認了這次動員過程中，失誤連連，許多本身原本並不該被徵召的人，發現自己竟然被納入其中，而且裝備短缺。

但紹伊古周五保證，所有裝備問題現在都已“解決”。

俄羅斯總統於 9 月 21 日宣布動員 300,000 名預備役人員及平民，俾能鞏固他的戰線，而在前線的幾個地區，烏克蘭軍隊則迫使俄羅斯軍隊撤退，特別是在烏克蘭東北部和南部。

這項動員令宣布後，導致一群難以估計的俄羅斯人逃離本國，因為他們害怕被派去參戰。俄羅斯還聲稱吞併了幾乎整個處於前線的烏克蘭東部和南部的四個地區。