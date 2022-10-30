俄指控英國參與北溪管道破壞事件 法國：這是俄羅斯轉移視線的最新努力

法國/俄羅斯/英國

俄羅斯國防部10月29日聲稱，英國海軍代表參與策畫實施9月26日破壞波羅的海“北溪”管道的“恐怖襲擊”。英國國防部當天在推特上回應指，“為了轉移他們對非法入侵烏克蘭的災難性處理的注意力，俄羅斯國防部正在訴諸於兜售史詩般的虛假聲明”。法國亦發表聲明聲援英國，並指該指控“又一次清楚地說明了俄羅斯的策略，即歪曲現實，提出駭人的指控，以轉移人們對其侵略烏克蘭的戰爭的唯一責任的注意力”。

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英國國防部周六就俄方這一最新的指控作出了回應。英方通過推特表示：“為了轉移他們對非法入侵烏克蘭的災難性處理的注意力，俄羅斯國防部正訴諸於兜售史詩般的虛假聲明”。英國國防部補充說：“這個編造的故事，說明俄羅斯政府內部的爭論比西方國家的爭論更多”。

9月26日，俄羅斯向歐洲出口天然氣的兩條管道“北溪-1”和“北溪-2”同時出現泄漏。各方普遍認為這一事件系“蓄意破壞”。瑞典檢方本周四表示，檢方協同情報機構將對“北溪”天然氣管道泄漏事件展開進一步調查，並請求軍方提供支持。

同樣就俄方的指控，法國外交部周日通過聲明指出：“俄羅斯在10月29日星期六對英國的指責沒有任何實際證據支持，完全沒有根據。它們又一次清楚地說明了俄羅斯的策略，即歪曲現實，提出駭人的指控，以轉移人們對其侵略烏克蘭的戰爭的唯一責任的注意力。”

法方表示：“法國將與合作夥伴一起，繼續作出必要的努力，以確保這種謊言無法泛濫。法國還重申，儘管俄羅斯竭力模糊人們的看法，但它將無法免除自己對過去八個月在烏克蘭犯下的罪行的責任——具有廣泛和確鑿記錄的罪行。”