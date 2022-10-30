英國在野黨要求調查特拉斯電話疑遭俄羅斯黑客入侵事件

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據英國《星期日郵報》10月29日報導，俄羅斯特工涉嫌黑客入侵了英國前外交大臣特拉斯（Liz Truss）的個人電話，並獲取了她與他國外長等官員就俄烏戰爭溝通的信息，以及她與國內政治盟友的交流細節。報導稱，相關黑客事件在今年夏天特拉斯參加英國保守黨黨魁競選期間被發現，並被時任首相約翰遜獲知，出於選情考慮並未向外界透露。據英國廣播公司（BBC）報導，在野的工黨和自民黨已要求保守黨政府對相關事件進行調查。

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英國政府拒絕對《星期日郵報》報道的任何細節進行評論。英政府的一名發言人說：“政府擁有強大的系統，以保護免受網絡威脅，包括為大臣們定期舉行安全簡報，以及關於保護他們的個人數據和減輕網絡威脅的建議。”

《星期日郵報》報導稱，黑客攻擊的細節在今年夏天保守黨黨魁競選期間被發現後，遭到時任首相約翰遜壓制，並實施了所謂“新聞封鎖”。報導還提及，最新消息解開了特拉斯為何在成為首相前不久被迫更換她使用了十多年的手機號碼的謎團。

報導稱，為克林姆林宮服務的黑客獲取了時任英國外相的特拉斯與他國外長就俄烏戰爭進行溝通，包括對烏克蘭提供武器等機密信息。她與保守黨內政治盟友，後來短命的前財政大臣克沃滕（Kwasi Kwarteng）批評約翰遜的私人對話也被黑客獲得。消息人士稱，多達一年的信息被下載。

據BBC報導，目前還不清楚針對特拉斯個人手機的所謂黑客攻擊是如何發生的，但反對黨已經抓住了這個話題。工黨籍影子內政大臣庫伯（Yvette Cooper）向媒體表示：“像這樣由敵對國家發起的攻擊，會引起極為重要的國家安全問題，我們的情報和安全機構會極其認真地對待這些問題。”

庫伯強調說：“圍繞着這些信息為什麼以及如何在現在被泄露或發布，還存在着嚴重的安全問題，這也必須進行緊急調查”。《星期日郵報》援引不具名的消息來源報導指，被懷疑為俄羅斯工作的特工從事了這一針對特拉斯手機的黑客攻擊，但BBC未能核實這一點。

同樣在野的英國自民黨外交事務發言人莫蘭（Layla Moran）對該事件為何不早些公開表示關切。莫蘭指出：“我們需要一個緊急的獨立調查來揭開真相”。她強調：“如果事實證明這些信息是為了保護莉茲·特拉斯的（保守黨）黨魁競選而隱瞞的，這將是不可原諒的。”